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Нічна дронова атака виявила тривожну тенденцію серед мешканців столиці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Нічна дронова атака виявила тривожну тенденцію серед мешканців столиці
Внаслідок нічної дронової атаки російських військ у Шевченківському районі столиці загинула жінка-волонтерка та її син
фото: glavcom.ua

Влада міста неодноразово закликала громадян використовувати підземні станції метро як тимчасові бомбосховища для збереження життя

Нічна дронова атака на Шевченківський район Києва, яка забрала життя матері та сина, виявила тривожну тенденцію серед мешканців столиці – ігнорування укриттів під час повітряної тривоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне». 

Одна з мешканок пошкодженого будинку розповіла журналістам, що попри близькість станції метро «Берестейська», яка могла б стати укриттям, у ній перебувало лише кілька осіб. Анастасія розповіла, що за півгодини до удару спустилася в підземку, побоюючись обстрілу. «Було чутно жахливий вибух, думала, що це влучання в метро. Виявилось, що у мій будинок. У метро на цей момент було три людини, хоча сам будинок біля нього», – зазначила дівчина.

Цей випадок підкреслює серйозну проблему недостатнього використання населенням наявних укриттів під час повітряних атак, що може мати трагічні наслідки. Влада міста неодноразово закликала громадян не ігнорувати сигнали тривоги та використовувати підземні станції метро як тимчасові бомбосховища для збереження життя. 

Нагадаємо, вночі, 7 травня, Росія вдарила по Києву. У Дніпровському районі Києва зафіксовано падіння уламків БпЛА на житловий будинок. Також зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському та Святошинському районах. У Святошинському – на 10-поверховий житловий будинок. У Шевченківському районі триває рятувальна операція після нічної атаки.

Внаслідок нічної дронової атаки російських військ у Шевченківському районі столиці загинула жінка-волонтерка та її син. Загибла займалася порятунком тварин. 

Також о 04:36 ранку в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області внаслідок атаки ворожого дрона сталася пожежа та руйнування на другому поверсі десятиповерхового житлового будинку в одному з житлових комплексів.

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Теги: вибух Київ метро бомбосховища будинок університет квартира влада тривога

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