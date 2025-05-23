Рух транспорту на перетині Лугової та Богатирської відновлено з 23 травня

Ремонт шляхопроводу на перетині вулиць Лугової та Богатирської було розпочато в липні минулого року

Тролейбус № 24 повертається до руху за постійною схемою маршруту

Із 23 травня відновлено рух пасажирського транспорту на перетині вулиць Лугової і Богатирської. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київпастранс».

Зазначається, що це стало можливим завдяки завершенню окремих етапів капітального ремонту шляхопроводу.

Зокрема, тролейбус №24 відновлює рух за постійною схемою маршруту, що забезпечить зручніше сполучення для мешканців і гостей столиці.

Також продовжує тимчасову роботу автобус №36-ТР за таким маршрутом:

від вул. Чорнобильської до вул. Івана Виговського – за постійною схемою, далі: просп. Європейського Союзу – просп. Василя Порика – просп. Свободи – просп. Європейського Союзу, і далі знову за постійною схемою.

Нагадаємо, «Київавтодор» оголосив тендер на проведення робіт із капітального ремонту шляхопроводу біля станції метро «Осокорки» на просп. Миколи Бажана. Шляхопровід працює з 1990 року та жодного разу з того часу капітально не ремонтувався.

Як повідомили у КМДА, обстеження 2023 року показало суттєві дефекти: зношення гідроізоляції, руйнування залізобетонних конструкцій, оголення та корозію арматури, утворення тріщин і відшарування бетону. Ці пошкодження значно ускладнюють подальшу безпечну експлуатацію шляхопроводу та вимагають невідкладного ремонту.

До слова, рух транспорту на мосту через річку Десенка частково обмежено орієнтовно до кінця 2025 року. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.