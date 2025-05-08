Головна Київ Новини
search button user button menu button

«Найдивніше, що бачив за останні роки». Науковець зі США розповів, чим вражає українська розвідка

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Найдивніше, що бачив за останні роки». Науковець зі США розповів, чим вражає українська розвідка
Науковець Пол Колбі зробив заяву про українську розвідку під час Київського безпекового форуму
фото: ksf

Пол Колбі: Можна говорити про глобальні масштаби дій розвідувальної спільноти України

Старший науковий співробітник The Intelligence Project в Центрі Белфера Гарвардської школи Кеннеді Пол Колбі заявив, що був приємно вражений результатами реформування української воєнної розвідки. Про це він сказав під час 17-го щорічного Київського Безпекового Форуму, інформує «Главком».

«По-перше, що мене приємно здивувало і вразило, це те, яким чином служби змогли розвернутися швидко після ери КДБ та реформуватися. В тому сенсі, що вони не стали каральною службою. Найдивніше, що я бачив за останні роки – ці служби мають свою агентуру у РФ і там працюють. Відбуваються і польоти дронів, і ліквідації вищого керівництва», – наголосив Пол Колбі.

Науковець зазначив, що все це вказує на наявність спроможностей в української розвідки працювати всередині РФ, чому не стоять на заваді «тисячі росгвардійців».

«Можна говорити про глобальні масштаби дій розвідувальної спільноти України, що мене дивує», – заявив Пол Колбі.

Нагадаємо, що сьогодні стартував 17-й щорічний Київський безпековий форум (КБФ). Гасло цьогорічного форуму: «UA: Єднаймося знову, щоб подолати світового агресора». «Главком» є інформаційним партнером події.

Теги: розвідка Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Історична споруда не пережила реставрації
Від Центрального гастроному на Хрещатику залишився лише фасад. Активісти б'ють на сполох
6 травня, 16:10
ДСНС ліквідували наслідки удару по Києву
ДСНС показала кадри та повідомила наслідки обстрілу Києва
4 травня, 03:15
«Київавтодор» наголощує, що роботи проводитимуть за сприятливих погодних умов
Рух транспорту на Хрещатику тимчасово обмежено до 11 травня
30 квiтня, 08:25
Масштабна ДТП у Голосіївському районі Києва
Нетверезий водій спровокував зіткнення шести авто у Голосіївському районі
28 квiтня, 15:15
Будинок інституту епідеміології, мікробіології, паразитології та інфекційних захворювань пов’язаний з життям та діяльністю епідеміолога Лева Васильовича Громашевського
Прокуратура вимагає укласти охоронний договір на будівлю Інституту епідеміології у Києві
23 квiтня, 09:45
Затриманим загрожує' позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічно
Брати зарізали знайомого, бо той попросив вимкнути російську музику
18 квiтня, 11:44
Загальна сума закупівель комунальників під час війни перевищує показники мирного часу
Мільйонні контракти «Київзеленбуду». Куди йдуть кошти киян? Столиця
16 квiтня, 07:00
У Києві вночі працювала ППО
Київ вночі атакували 30 ворожих дронів: як відпрацювала ППО
13 квiтня, 08:46
Небо в Києві зранку, 12 квітня
Київ затягнуло смогом із запахом гару (фото)
12 квiтня, 09:25

Новини

«Найдивніше, що бачив за останні роки». Науковець зі США розповів, чим вражає українська розвідка
«Найдивніше, що бачив за останні роки». Науковець зі США розповів, чим вражає українська розвідка
У Києві 10 травня буде обмежено рух транспорту: деталі
У Києві 10 травня буде обмежено рух транспорту: деталі
Вбив військового та його тещу: поліція затримала підозрюваного у стрілянині під Києвом
Вбив військового та його тещу: поліція затримала підозрюваного у стрілянині під Києвом
Лікарі «Охматдиту» провели першу в країні пересадку печінки немовляті від несумісного донора
Лікарі «Охматдиту» провели першу в країні пересадку печінки немовляті від несумісного донора
У Києві з початку року демонтовано понад дві тисячі незаконних тимчасових споруд
У Києві з початку року демонтовано понад дві тисячі незаконних тимчасових споруд
Під Києвом сталася стрілянина, є загиблі. Стрілок здався поліцейським
Під Києвом сталася стрілянина, є загиблі. Стрілок здався поліцейським

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
216K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 травня: ситуація на фронті
79K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 травня 2025
42K
Президенти двох країн скасували візити у Москву на 9 травня
30K
Рада сьогодні збереться на екстрене засідання
13K
Папу Римського не обрано, початок «триденного перемир’я» Путіна: головне за ніч
11K
Втрати ворога станом на 8 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
Вчора, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
6 травня, 12:25
Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня
5 травня, 21:06

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua