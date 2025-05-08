«Найдивніше, що бачив за останні роки». Науковець зі США розповів, чим вражає українська розвідка

Науковець Пол Колбі зробив заяву про українську розвідку під час Київського безпекового форуму

Пол Колбі: Можна говорити про глобальні масштаби дій розвідувальної спільноти України

Старший науковий співробітник The Intelligence Project в Центрі Белфера Гарвардської школи Кеннеді Пол Колбі заявив, що був приємно вражений результатами реформування української воєнної розвідки. Про це він сказав під час 17-го щорічного Київського Безпекового Форуму, інформує «Главком».

«По-перше, що мене приємно здивувало і вразило, це те, яким чином служби змогли розвернутися швидко після ери КДБ та реформуватися. В тому сенсі, що вони не стали каральною службою. Найдивніше, що я бачив за останні роки – ці служби мають свою агентуру у РФ і там працюють. Відбуваються і польоти дронів, і ліквідації вищого керівництва», – наголосив Пол Колбі.

Науковець зазначив, що все це вказує на наявність спроможностей в української розвідки працювати всередині РФ, чому не стоять на заваді «тисячі росгвардійців».

«Можна говорити про глобальні масштаби дій розвідувальної спільноти України, що мене дивує», – заявив Пол Колбі.

Нагадаємо, що сьогодні стартував 17-й щорічний Київський безпековий форум (КБФ). Гасло цьогорічного форуму: «UA: Єднаймося знову, щоб подолати світового агресора». «Главком» є інформаційним партнером події.