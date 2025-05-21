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Влада Чикаго планує конфіскувати будинок, у якому виріс Папа Римський – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Влада Чикаго планує конфіскувати будинок, у якому виріс Папа Римський – Bloomberg
Вигляд будинку, де малим жив Папа Римський
фото: Prestige Real Estate

Влада у передмісті Чикаго планує конфіскувати будинок, у якому минуло дитинство Папи Римського

 

Влада передмістя Чикаго Долтона планує вилучити з приватної власності виставлений на аукціон будинок, у якому провів дитинство Папа Римський Лев XIV (Роберт Прево). Як повідомляє «Главком», про це написало агентство Bloomberg.

«Місто Чикаго планує захопити контроль над будинком, де минуло дитинство Папи Римського Лева XIV, лише через кілька днів після того, як нинішній власник виставив нерухомість на аукціон», – йдеться у матеріалі.

У травні будинок дитинства Лева XIV був виставлений на аукціон зі стартовою ціною $250 тис. Будинок розташований приблизно за 32 км від центру Чикаго. Місцева влада збирається співпрацювати з архієпархією Чикаго, щоб досягти визнання цього будинку історичною пам'яткою.

Як писало видання, у 2022 році інвестор придбав цю нерухомість за $66 тис. Він відреставрував помешкання і виставив його на продаж на початку 2025 року вже за $250 тис., але попиту на оселю не було. Ба більше, ніхто не погоджувався купити будинок навіть після зниження ціни до $199 тис. Втім ситуація різко змінилася 8 травня, коли відбулось обрання Лева XIV Папою Римським. Всього за кілька годин продавець отримав вісім пропозицій і зняв оголошення.

Нагадаємо, Роберт Прево став 267-м Папою Римським у результаті голосування кардиналів на Конклаві. Він є першим американцем, який очолив Святий Престол.

Попередник Лева XIV Франциска (Хорхе Маріо Бергольо) помер 21 квітня 2025 року внаслідок тривалої хвороби. Понтифіку було 88 років. У 2013 році він змінив на цій посаді Бенедикта XVI, який зрікся престолу через проблеми зі здоров'ям.

Нагадаємо, зустріч президента Володимира Зеленського з Папою Римським Левом XIV у Ватикані у день інтронізації була винятком із правил, оскільки раніше Папа Римський в день інтронізації не приймав іноземних гостей. 

Президент України Володимир Зеленський і Папа Римський Лев XIV під час зустрічі у Ватикані обмінялися подарунками. Глава української держави передав понтифіку ікону Діви Марії з Немовлям Ісусом Христом на руках, написану на дереві.

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Теги: нерухомість Папа Римський Ватикан будинок аукціон

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