Голова Спілки художників України Костянтин Чернявський поранений внаслідок атаки на Київ
Костянтин Чернявський перебуває у лікарні
Росія завдала масованого комбінованого удару по Києву в ніч на 10 липня, спричинивши значні руйнування у восьми районах столиці. Один із ворожих дронів влучив у верхній поверх п'ятиповерхівки в Шевченківському районі. Фотографії цього пошкодженого будинку вже облетіли українські новинні канали та соціальні мережі. Про це повідомляє «Главком».
Як повідомили у соцмережах Національної спілки художників України, «Шахед» влучив у квартиру голови спілки – Костянтина Чернявського.
За словами друзів родини, Ганни Ярової та Сергія Сметанкіна, які також опублікували інформацію про влучання, Костянтин Чернявський перебуває у лікарні. Він отримав осколкові поранення і пережив значну крововтрату. Дружина і син пораненого не постраждали.
«Костянтин Чернявський зараз перебуває в лікарні. Внаслідок вибуху він отримав осколкові поранення та значну крововтрату. Бажаємо йому якнайшвидшого одужання та сил пережити цей страшний удар. Дружина Тамара і Олексійчик в безпеці», – написала Ярова.
Вони також організували збір коштів для постраждалої родини.
«Допомагати один одному наша найголовніша людська місія. Це наше невід'ємне право, право Українця, бути поруч, коли друзі потребують допомоги. Навіть, коли вони про це не кажуть. Банка відкрита», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 10 липня столиця України знову зазнала масованих російських ударів, які призвели до загибелі мирних мешканців та значних руйнувань інфраструктури. Внаслідок нічних обстрілів загинули дві жінки у Подільському районі: 68-річна мешканка столиці та 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену.
Внаслідок нічної масованої атаки на столицю значних пошкоджень зазнав офіс «5 каналу». Всі працівники, що перебували в приміщенні під час нічної зміни, – не постраждали. Є руйнування у студії, знищена частина знімальної техніки та пошкоджені робочі місця.