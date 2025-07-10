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Голова Спілки художників України Костянтин Чернявський поранений внаслідок атаки на Київ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Голова Спілки художників України Костянтин Чернявський поранений внаслідок атаки на Київ
Будинок, у якому живе Костянтин Чернявський, було пошкоджено під час нічної атаки ворога
фото: Ганна Ярова/Facebook

Костянтин Чернявський перебуває у лікарні

Росія завдала масованого комбінованого удару по Києву в ніч на 10 липня, спричинивши значні руйнування у восьми районах столиці. Один із  ворожих дронів влучив у верхній поверх п'ятиповерхівки в Шевченківському районі. Фотографії цього пошкодженого будинку вже облетіли українські новинні канали та соціальні мережі. Про це повідомляє «Главком».

Як повідомили у соцмережах Національної спілки художників України, «Шахед» влучив у квартиру голови спілки – Костянтина Чернявського. 

Повідомлення у соцмережах Національної спілки художників України
Повідомлення у соцмережах Національної спілки художників України
скриншот допису

За словами друзів родини, Ганни Ярової та Сергія Сметанкіна, які також опублікували інформацію про влучання, Костянтин Чернявський перебуває у лікарні. Він отримав осколкові поранення і пережив значну крововтрату. Дружина і син пораненого не постраждали.

«Костянтин Чернявський зараз перебуває в лікарні. Внаслідок вибуху він отримав осколкові поранення та значну крововтрату. Бажаємо йому якнайшвидшого одужання та сил пережити цей страшний удар. Дружина Тамара і Олексійчик в безпеці», – написала Ярова. 

Вони також організували збір коштів для постраждалої родини.

Голова Спілки художників України Костянтин Чернявський
Голова Спілки художників України Костянтин Чернявський
фото: Костянтин Чернявський/Facebook

«Допомагати один одному наша найголовніша людська місія. Це наше невід'ємне право, право Українця, бути поруч, коли друзі потребують допомоги. Навіть, коли вони про це не кажуть. Банка відкрита», – йдеться в повідомленні.

За словами друзів родини, Ганни Ярової та Сергія Сметанкіна, Костянтин Чернявський отримав осколкові поранення і пережив значну крововтрату
За словами друзів родини, Ганни Ярової та Сергія Сметанкіна, Костянтин Чернявський отримав осколкові поранення і пережив значну крововтрату
скриншот допису

Нагадаємо, у ніч на 10 липня столиця України знову зазнала масованих російських ударів, які призвели до загибелі мирних мешканців та значних руйнувань інфраструктури. Внаслідок нічних обстрілів загинули дві жінки у Подільському районі: 68-річна мешканка столиці та 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену. 

Внаслідок нічної масованої атаки на столицю значних пошкоджень зазнав офіс «5 каналу». Всі працівники, що перебували в приміщенні під час нічної зміни, – не постраждали. Є руйнування у студії, знищена частина знімальної техніки та пошкоджені робочі місця. 

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Теги: поранення дружина росія обстріл Київ

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