Прокуратура повідомила про загиблих у Києві: наймолодшій жертві – 22 роки

Станом на 13 годину у Києві внаслідок масованого комбінованого обстрілу РФ загинуло семеро людей

Рятувальна операція триває, під завалами будинку в Шевченківському районі Києва можуть бути люди

Серед загиблих у Києві – троє жінок та четверо чоловіків, наймолодша жертва – 22-річна дівчина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Як повідомили у прокуратурі, станом на 13 годину у Києві внаслідок масованого комбінованого обстрілу РФ загинуло семеро людей.

Рятувальна операція триває, під завалами будинку в Шевченківському районі Києва можуть бути люди.

За процесуального керівництва прокуратури розпочато досудове розслідування, яке проводить СБУ, за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей.

Нагадаємо, у ніч на 23 червня РФ атакувала Київ ракетами та «шахедами». Внаслідок чого є загиблі та постраждалі. Ліквідація наслідків нічного удару по місту триває, працюють всі служби. Інформація уточнюється.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки у Шевченківському районі спалахнув багатоквартирний будинок.

Також у Києві загорілася будівля КПІ ім. Ігоря Сікорського. Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ було пошкоджено один із виходів зі станції метро «Святошин» та прилеглу територію.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні окупанти цинічно вдарили російсько-іранськими «шахедами» та ракетами по цивільній інфраструктурі Києва та інших міст.

До слова, один з мешканців зруйнованої внаслідок нічного обстрілу російських окупантів п'ятиповерхівки у Шевченківському районі Києва зміг самостійно вибратись з-під завалів, переживши справжнє диво. Чоловік, який проживав на п'ятому поверсі, розповів про жахливі миті, що стали його другим днем народження.