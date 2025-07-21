Стало відомо про причину задимлення на станції «Лук’янівська» під час нічної атаки

Такий вигляд має вхід до станції метро «Лукʼянівська» після чергової атаки ворога у ніч на 21 липня 2025 року

Внаслідок ворожої атаки вибиті шибки в будівлі метрополітену

Російські військові масовано атакували Київ у ніч на 21 липня. Серед іншого, пошкоджена станція метро «Лук'янівська». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву речника ДСНС Києва Павла Петрова для «Новини. Live».

Речник ДСНС повідомив, що внаслідок ворожої атаки вибиті шибки в будівлі метрополітену.

«Попередньо, це була не пожежа, а пил, який за вентиляцією дуже швидко прибрався, на скільки мені відомо», – зазначив Павло Петров. Він додав, що допомога рятувальників у гасінні пожежі там не знадобилася.

Як розповіли в прямому ефірі ТК Київ24 ті, хто перебував на станції, як в укритті, спочатку люди дуже злякались, але паніки не було. Працівники метрополітену почали розносити воду. Як виявилось, це була хмара цементного пилу після удару по наземній частині станції. Вже за 10 хвилин дихати стало легше, а за пів години, пил спав і повітря посвіжішало.

Зауважимо, міський голова Віталій Кличко вранці писав, що пошкоджений вхід на станцію метро «Лук'янівська». У мережі публікували кадри задимлення.

Згодом у КМДА повідомили, що станція метро «Лук'янівська» зачинена на вхід та вихід. Поїзди проїжджають повз без зупинки. О 08:49 у КМДА повідомили, що станція метро «Лукʼянівська» працює на вихід для пасажирів, поїзди здійснюють зупинку на станції. Водночас на вхід станція наразі зачинена.

Нагадаємо, у ніч на 21 липня повітряна тривога у києві тривала вісім годин. Внаслідок чого загинула людина, є пошкодження у кількох районах столиці також пошкоджено станцію метро «Лукʼянівська».

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Через нічний обстріл столиці рух окремих маршрутів тимчасово змінений.