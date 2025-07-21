Головна Київ Новини
search button user button menu button

Стало відомо про причину задимлення на станції «Лук’янівська» під час нічної атаки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Стало відомо про причину задимлення на станції «Лук’янівська» під час нічної атаки
Такий вигляд має вхід до станції метро «Лукʼянівська» після чергової атаки ворога у ніч на 21 липня 2025 року
фото: поліція Києва/Facebook

Внаслідок ворожої атаки вибиті шибки в будівлі метрополітену

Російські військові масовано атакували Київ у ніч на 21 липня. Серед іншого, пошкоджена станція метро «Лук'янівська». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву речника ДСНС Києва Павла Петрова для «Новини. Live». 

Речник ДСНС повідомив, що внаслідок ворожої атаки вибиті шибки в будівлі метрополітену. 

«Попередньо, це була не пожежа, а пил, який за вентиляцією дуже швидко прибрався, на скільки мені відомо», – зазначив Павло Петров. Він додав, що допомога рятувальників у гасінні пожежі там не знадобилася.

Як розповіли в прямому ефірі ТК Київ24 ті, хто перебував на станції, як в укритті, спочатку люди дуже злякались, але паніки не було. Працівники метрополітену почали розносити воду. Як виявилось, це була хмара цементного пилу після удару по наземній частині станції. Вже за 10 хвилин дихати стало легше, а за пів години, пил спав і повітря посвіжішало.

Зауважимо, міський голова Віталій Кличко вранці писав, що пошкоджений вхід на станцію метро «Лук'янівська». У мережі публікували кадри задимлення.

Згодом у КМДА повідомили, що станція метро «Лук'янівська» зачинена на вхід та вихід. Поїзди проїжджають повз без зупинки. О 08:49 у КМДА повідомили, що станція метро «Лукʼянівська» працює на вихід для пасажирів, поїзди здійснюють зупинку на станції. Водночас на вхід станція наразі зачинена.

Нагадаємо, у ніч на 21 липня повітряна тривога у києві тривала вісім годин. Внаслідок чого загинула людина, є пошкодження у кількох районах столиці також пошкоджено станцію метро «Лукʼянівська».

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Через нічний обстріл столиці рух окремих маршрутів тимчасово змінений.

Читайте також:

Теги: метро військові Київ обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Автівки на пішохідному острові на Оболоні
VIP-парковка на пішохідній зоні Оболонського острова обурила киян (фото)
30 червня, 12:16
У столиці уламки БпЛА впали на дах житлового будинку (оновлено)
У столиці уламки БпЛА впали на дах житлового будинку (оновлено)
3 липня, 21:56
Вибух пролунав неподалік від ТЕЦ-6
В одному з районів Києва пролунав вибух: над містом підіймається чорний дим
6 липня, 16:56
«Ми всі під прицілом». Сумська показала, що побачила за вікном під час нічної атаки
«Ми всі під прицілом». Сумська показала, що побачила за вікном під час нічної атаки
10 липня, 15:56
У Миколаєві внаслідок обстрілу виникла пожежа
У Миколаєві внаслідок обстрілу виникла пожежа
11 липня, 03:59
Ліна Костенко дала інтерв’ю «Радіо Хартія»
«Йшов, як господар». Ліна Костенко розповіла, як зустріла Путіна в Києві
14 липня, 12:34
Фігурантка справи за $4 тис. обіцяла чоловіку виключити його з переліку осіб, що перебувають у розшуку
У Києві перед судом постане жінка, яка за $4 тис. обіцяла зняття з розшуку ТЦК (фото)
14 липня, 17:36
Зловмиснику загрожує до восьми років тюремного ув’язнення
Столичний сомельє програв у казино 1,7 млн грн, які взяв у інвесторів
17 липня, 17:02
Нардеп прокоментував заяву Зеленського щодо того, що демобілізація в Україні можлива після перемоги у війні
Нардеп розповів, скільки людей Україна мобілізує щомісяця
19 липня, 15:59

Новини

На Київщині після атаки РФ зафіксовано наслідки у двох районах (фото)
На Київщині після атаки РФ зафіксовано наслідки у двох районах (фото)
У Київ прибув голова МЗС Франції
У Київ прибув голова МЗС Франції
Атака на Київ: рух транспорту за низкою маршрутів у столиці тимчасово перекрито
Атака на Київ: рух транспорту за низкою маршрутів у столиці тимчасово перекрито
У Шевченківському районі розгорнуто штаб для допомоги постраждалим від обстрілів: адреса
У Шевченківському районі розгорнуто штаб для допомоги постраждалим від обстрілів: адреса
Влучання в житловий комплекс у Шевченківському районі: кадри з понівеченого будинку
Влучання в житловий комплекс у Шевченківському районі: кадри з понівеченого будинку
Стало відомо про причину задимлення на станції «Лук’янівська» під час нічної атаки
Стало відомо про причину задимлення на станції «Лук’янівська» під час нічної атаки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
265K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 липня 2025
6042
Екснардеп Олесь Довгий перед складанням мандата обсипав дружину коштовними подарунками (список)
5387
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4603
Втрати ворога станом на 21 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
3794
Дружина Усика Катерина тепло привітала коханого з перемогою (відео)

Новини

21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
Вчора, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua