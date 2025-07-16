Рада підтримала законопроєкт, який може позбавити Київ 8 млрд грн бюджетних коштів

Законопроєкт підтримали 257 народних депутатів

Сьогодні, 16 липня, Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт, який, за заявами міської влади та окремих депутатів, може позбавити бюджет столиці 8 млрд грн. Ці кошти, як наголошується, є критично важливими для підтримки армії, реабілітації військових, соціальних виплат, а також забезпечення медицини та освіти в Києві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка та повідомлення народного депутат України Олексія Гончаренка.

Заява Олексія Гончаренка

Народний депутат України Олексій Гончаренко сьогодні, 16 липня, повідомив у Facebook про підтримку законопроєкту депутатами Ради, назвавши його «пограбуванням» Києва.

«Слуги» протягли законопроєкт в першому читанні про «пограбування» Києва. За – 257. Я голосував проти. «Слуги» порушили регламент. Але їм все одно. Вони підтримали рішення – забрати у Києва 8 млрд грн», – написав Олексій Гончаренко у мережі.

Допис Олексія Гончаренка у Facebook скриншот

Заява Віталія Кличка

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 15 липня депутати від фракції «Слуга народу» вже намагалися включити цей законопроєкт до порядку денного, але тоді голосів не вистачило. Проте сьогодні, 16 липня, він був ухвалений у першому читанні.

«В парламенті Слуги намагалися протягнути – поставити в порядок денний – законопроєкт, який позбавить бюджет столиці ще 8 млрд грн! Це – кошти киян на допомогу армії, закупівлю необхідного оснащення нашим Захисникам і Захисницям, на реабілітацію військових, виплати ветеранам та їхнім родинам, на забезпечення медицини й освіти в місті та соціальні виплати», – зазначив Віталій Кличко 15 липня, додавши, що це є спробою д«овести столицю до занепаду з однією метою – політичною».

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко вважає «політичним тиском» те, що 10 липня директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслану Кандибору і колишньому секретарю Київради Володимиру Бондаренку вручили підозри. На його думку, «робиться все», щоб «нищити репутацію влади» та «дестабілізувати життєзабезпечення» Києва. Зокрема, звинувачення Кандибора у службовій недбалості в межах справи про аварійність ділянки тунелю між станціями метро «Деміївська» та «Либідська», міський голова називає «абсолютно маніпулятивними».