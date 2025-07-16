Головна Київ Новини
search button user button menu button

Рада підтримала законопроєкт, який може позбавити Київ 8 млрд грн бюджетних коштів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Рада підтримала законопроєкт, який може позбавити Київ 8 млрд грн бюджетних коштів
За словами Кличка, ухвалений сьогодні закрн позбавить бюджет столиці 8 млрд грн
фото з відкритих джерел

Законопроєкт підтримали 257 народних депутатів

Сьогодні, 16 липня, Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт, який, за заявами міської влади та окремих депутатів, може позбавити бюджет столиці 8 млрд грн. Ці кошти, як наголошується, є критично важливими для підтримки армії, реабілітації військових, соціальних виплат, а також забезпечення медицини та освіти в Києві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка та повідомлення народного депутат України Олексія Гончаренка

Заява Олексія Гончаренка

Народний депутат України Олексій Гончаренко сьогодні, 16 липня, повідомив у Facebook про підтримку законопроєкту депутатами Ради, назвавши його «пограбуванням» Києва.

«Слуги» протягли законопроєкт в першому читанні про «пограбування» Києва. За – 257. Я голосував проти. «Слуги» порушили регламент. Але їм все одно. Вони підтримали рішення – забрати у Києва 8 млрд грн», – написав Олексій Гончаренко у мережі. 

Допис Олексія Гончаренка у Facebook
Допис Олексія Гончаренка у Facebook
скриншот

Заява Віталія Кличка

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 15 липня депутати від фракції «Слуга народу» вже намагалися включити цей законопроєкт до порядку денного, але тоді голосів не вистачило. Проте сьогодні, 16 липня, він був ухвалений у першому читанні.

«В парламенті Слуги намагалися протягнути – поставити в порядок денний – законопроєкт, який позбавить бюджет столиці ще 8 млрд грн! Це – кошти киян на допомогу армії, закупівлю необхідного оснащення нашим Захисникам і Захисницям, на реабілітацію військових, виплати ветеранам та їхнім родинам, на забезпечення медицини й освіти в місті та соціальні виплати»,  – зазначив Віталій Кличко 15 липня, додавши, що це є спробою д«овести столицю до занепаду з однією метою – політичною».

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко вважає «політичним тиском» те, що 10 липня директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслану Кандибору і колишньому секретарю Київради Володимиру Бондаренку вручили підозри. На його думку, «робиться все», щоб «нищити репутацію влади» та «дестабілізувати життєзабезпечення» Києва. Зокрема, звинувачення Кандибора у службовій недбалості в межах справи про аварійність ділянки тунелю між станціями метро «Деміївська» та «Либідська», міський голова називає «абсолютно маніпулятивними».

Теги: Віталій Кличко столиця місцева влада бюджет Верховна Рада Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атака на Київ триває
Атака на Київ: у столиці є перебої зі світлом, пошкоджено гуртожиток
17 червня, 02:31
У Києві виникло багато пожеж через російські атаки
У Києві приліт БпЛА в житловий будинок у Файна Таун
4 липня, 03:01
МЗС Польщі підкреслило, що авіаудари по цивільному населенню та дипломатичних об'єктах суперечать міжнародному праву
Атака на Київ: Польща висловила ноту протесту РФ через пошкодження консульства
4 липня, 18:38
Повітряна тривога у Києві тривала п'ятнадцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала п'ятнадцять хвилин
6 липня, 06:17
Фронтова медицина нового покоління: El Mundo про підземний госпіталь від Метінвесту
Фронтова медицина нового покоління: El Mundo про підземний госпіталь від Метінвесту
18 червня, 16:33
Водій небезпечно керував автівкою, дрифтуючи на парковці біля ТРЦ в Подільському районі столиці
24-річний водій дрифтував на парковці біля столичного ТРЦ: як поліція покарала порушника
20 червня, 12:59
Подвійна веселка з'явилась сьогодні над Києвом
Над столицею України після зливи засяяла подвійна веселка (фото)
30 червня, 20:51
Під час обшуку було виявлено коштовні годинники вартістю від 1 до 3 млн грн, підвіски, браслети, запчастини до годинників тощо
Контрабанда на мільйони. Викрито схему ввезення коштовних прикрас та годинників до Києва
1 липня, 12:03
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
У Києві з 15 по 20 липня відбудуться продуктові ярмарки: перелік адрес
14 липня, 14:20

Новини

Під шаром асфальту на Лук'янівці виявлено бруківку початку 20 століття (фото)
Під шаром асфальту на Лук'янівці виявлено бруківку початку 20 століття (фото)
Смертельна ДТП на Фастівщині: водій загинув, зіткнувшись із бетонним стовпом
Смертельна ДТП на Фастівщині: водій загинув, зіткнувшись із бетонним стовпом
Рада підтримала законопроєкт, який може позбавити Київ 8 млрд грн бюджетних коштів
Рада підтримала законопроєкт, який може позбавити Київ 8 млрд грн бюджетних коштів
Синоптики попереджають про спеку, грози та високий ризик пожеж на Київщині
Синоптики попереджають про спеку, грози та високий ризик пожеж на Київщині
На Київщині дрони-перехоплювачі знищили півтора десятка російських дронів
На Київщині дрони-перехоплювачі знищили півтора десятка російських дронів
Попит на квартири вторинного ринку у Києві знизився: дані дослідження
Попит на квартири вторинного ринку у Києві знизився: дані дослідження

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
263K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 липня 2025
101K
Генпрокурор ухвалив рішення щодо всіх прокурорів з інвалідністю
42K
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
4543
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3513
Окупанти вдарили по польському підприємству у Вінниці: реакція Варшави

Новини

День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
Вчора, 22:07
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
Вчора, 03:01
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 липня, 00:00

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua