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Поліція Києва покарала блогера, який знімав відео під виглядом кіберполіцейського

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Поліція Києва покарала блогера, який знімав відео під виглядом кіберполіцейського
Блогер не має жодного відношення до поліції
фото: Національна поліція, Facebook

28-річний блогер вів стрім, видаючи себе за співробітника кіберполіції

Поліцейські Києва притягнули до адміністративної відповідальності блогера, який знімав провокативні відео, представляючись працівником кіберполіції. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва. 

Повідомляється, що порушення правоохоронці виявили під час моніторингу мережі інтернет.

«На оприлюдненому відео 28-річний користувач соцмереж, який має десятки тисяч підписників, вів стрім, будучи одягнутий в поліцейський однострій. Порушник, видаючи себе за співробітника кіберполіції, поводив себе зухвало та вживав нецензурну лексику», – йдеться у повідомленні.

Працівники управління кримінального аналізу главку поліції встановили особу блогера з Дніпропетровщини, який наразі проживає у Києві.

Блогер з Дніпропетровщини знімав провокативні відео, представляючись працівником кіберполіції
Блогер з Дніпропетровщини знімав провокативні відео, представляючись працівником кіберполіції
фото: Національна поліція Києва, Facebook

Як повідомили правоохоронці, чоловік жодного відношення до поліції не має.

Поліцейські склали у відношенні правопорушника адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184-3 КУпАП – незаконне використання фізичною особою ознак належності до Національної поліції.

Санкція статті передбачає сплату штрафу у розмірі до 34 тисяч грн.

Нагадаємо, полтавський блогер та фітнес-тренер Роман Заволока отримав шість років за ґратами з конфіскацією половини належного майна за приниження військових та удар поліцейського. «Його визнано винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, умисному заподіянні працівнику правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків, виготовленні та поширенні матеріалів, які містять образу честі і гідності військовослужбовців, а також запереченні збройної агресії РФ проти України, вчинені повторно (ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 345, ч. 2 ст. 435-1, ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України)», – йдеться у публікації Полтавської обласної прокуратури. 

Раніше ексведучий телеканалу очільника забороненої в Україні партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука Макс Назаров (справжнє ім’я – Назар Діордіца) отримав підозру за виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ проти України.  Як повідомляв «Главком», раніше в Назарова було проведено обшуки.

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Теги: відео інтернет блогер чоловік порушник Київщина поліція

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