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Рух ділянкою Берестейського проспекту 23 липня буде частково обмежено (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух ділянкою Берестейського проспекту 23 липня буде частково обмежено (схема)
На зазначеній ділянці фахівці КП ШЕУ Шевченківського району ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття
фото: Вікіпедія

«Київавтодор» просить враховувати обмеження під час планування маршруту

23 липня, з 8:00 до 16:00, частково обмежуватимуть рух ділянкою Берестейського проспекту у напрямку на виїзд із міста біля зупинки громадського транспорту «Парк Нивки». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

На вказаній ділянці фахівці КП ШЕУ Шевченківського району ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

23 липня частково обмежуватимуть рух ділянкою Берестейського проспекту
23 липня частково обмежуватимуть рух ділянкою Берестейського проспекту
інфографіка:

Нагадаємо, до кінця серпня 2025 року частково обмежено рух транспорту Солом’янською площею. Дорожники КП ШЕУ Соломʼянського району ремонтуватимуть ділянку покриття від проспекту Повітряних Сил до вулиці Солом’янської.

Також до 10 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

Раніше повідомлялося, що до серпня рух вулицею Чистяківською у Києві частково обмежено. Дорожники КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району» проводитимуть поточний ремонт вулиці на ділянці від провулка Антоніни Смереки до провулка Чистяківського.

До слова, орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

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Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор обмеження

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