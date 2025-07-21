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На 43-му році пішла з життя актриса театру Франка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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На 43-му році пішла з життя актриса театру Франка
Акторка була невіддільною частиною театру з дитинства
фото: ft.org.ua/ Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка

Анастасія Добриніна понад 20 років пропрацювала у Національному академічному драмтеатрі імені Івана Франка

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка повідомив про болючу втрату. На 43 році життя пішла актриса Анастасія Добриніна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу театру.

«Анастасія була невіддільною частиною театру ще з дитинства. Вона зростала на цій сцені, віддавши їй десятиліття праці, любові й натхнення. Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям і всім, хто поділяє цей біль», – йдеться в заяві.

Колектив театру висловив співчуття рідним та близьким Добриніної
Колектив театру висловив співчуття рідним та близьким Добриніної
фото: Facebook/Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка

Народилася 14 листопада 1982 року в Києві. Закінчила Національний університет театру, кіно та телебачення ім. Карпенка-Карого 2004 року (курс Олега Шаварського). З 2004 року працювала у театрі Франка.

Зокрема, вона грала у виставах «Житейське море» (Райська, актриса), «Комедія на руїнах» (Параскева Митрівна), «Незрівнянна» (Марія), «Весілля Фігаро» (Фаншетта), «Кайдашева сімʼя» (Баба Палажка).

На 43-му році пішла з життя актриса театру Франка фото 1
Анастасія Добриніна
Анастасія Добриніна
фото: ft.org.ua/ Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка
5 фото
На весь екран
Анастасія Добриніна грала у виставах «Житейське море», «Комедія на руїнах», «Незрівнянна», «Весілля Фігаро», «Кайдашева сімʼя»
фото: ft.org.ua/ Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка

Нагадаємо, Національний академічний драматичний Театр імені Івана Франка розпочав червень з прем'єри вистави «Арлезіанка». Цю постановку за п'єсою французького драматурга Альфонса Доде здійснив колишній головний режисер театру, а тепер режисер театру Дмитро Богомазов. Перші прем'єрні покази вистави відбулися 7 та 8 червня.

До слова, після численних запитань про те, чому квитки на вистави у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка розкуповуються миттєво, адміністрація закладу оприлюднила офіційну відповідь. Як з’ясувалося, попит у кількадесят разів перевищує кількість місць у залі.

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Теги: Київ Театр Франка акторка смерть

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