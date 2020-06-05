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    «Бориспіль» відновлює внутрішні авіарейси: де і як обслуговуватимуться

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    «Бориспіль» відновлює внутрішні авіарейси: де і як обслуговуватимуться

    Вхід до терміналу дозволений лише пасажирам з посадковим талоном чи квитком

    Від сьогодні, 5 червня, у міжнародному аеропорту «Бориспіль» відновлюється внутрішнє авіасполучення.

    На п’ятницю заплановано перші авіарейси:

    • Київ – Дніпро (авіаперевізник Wind Rose)
    • Київ - Одеса (Міжнародні авіалінії України)

    Як повідомляє пресслужба аеропорту «Бориспіль», всі внутрішні рейси обслуговуватимуться в терміналі D. Вхід до терміналу дозволений лише пасажирам з посадковим талоном чи квитком, у медичних масках або респіраторах. Проводжаючі у термінал не допускатимуться.

    Крім того, на в'їзді в аеропорт розміщений контрольно-пропускний пункт поліції, на якому поліцейські здійснюють температурний скринінг.

    Як свідчить онлайн-табло «Борисполя», сьогодні за аеропорту заплановані 8 рейсів, з них три внутрішні.

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    Нагадаємо, в Україні з 5 червня запроваджується черговий етап послаблення карантинних обмежень. Зокрема, від сьогодні дозволено прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують внутрішні пасажирські перевезення авіаційним транспортом. 

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