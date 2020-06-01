У «Борисполі» прикордонники врятували життя іноземцю



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Старший прапорщик Роман Дум'як після повернення з зони бойових дій на Донбасі вже кілька разів надавав медичну допомогу пасажирам в аеропорту «Бориспіль»

Іноземцю стало зле, коли він очікував посадки

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» іноземець пройшов усі види контролю та вже очікував посадки на рейс, як раптово йому стало зле.

На допомогу чоловіку прийшли прикордонники, повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

«Прикордонники Роман Дум'як та Олександр Добринін побачили непритомного чоловіка на лавці в залі очікування. Поки Олександр викликав медичну допомогу, Роман перевіряв пульс і дихання пасажира. Упевнившись, що в непритомного є дихальна прохідність та немає кровотечі Роман приступив до непрямого масажу серця, адже в цей час чоловік перестав зовсім дихати. Згодом Роману вдалося запустити серце іноземця та привести його до тями», - розповіли у ДПСУ.

Старший прапорщик Роман Дум'як та старший сержант Олександр Добринін не полишали пасажира та контролювали стан його життєвих функцій до прибуття медиків. Далі працівники медслужби надали фахову допомогу.

До слова, Дум'як у 2014-2015 роках захищав Україну на російсько-українській війні. Там йому також неодноразово доводилось рятувати життя побратимам. А після повернення з зони бойових дій він вже кілька разів надавав первинну медичну допомогу пасажирам в аеропорту «Бориспіль».