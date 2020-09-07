Визначено райони Києва, що найкраще підготувалися до навчального року (рейтинг)



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1 вересня у Києві розпочався новий навчальний рік

Найкращим у підготовці до нового навчального року виявився Шевченківський район

Київська міська державна адміністрація оцінила роботу управлінь освіти 10 райдержадміністрацій столиці щодо підготовки навчальних закладів до нового навчального року.

Про це повідомляє Вечірній Київ.

Проводилась оцінка:

організації освітнього процесу в умовах карантину,

стану забезпечення закладів мийними/дезінфікуючими засобами,

своєчасного завершення проведення капітальних/поточних ремонтних робіт,

організації харчування учнів відповідно до вимог,

організації заходів протипожежної безпеки,

ефективності виконання інших загальноміських програм.

Перша трійка рейтингу виглядає таким чином:

Шевченківський район Дніпровський район Голосіївський район.

Останнє місце займає Подільський район.





Нагадаємо, 27 серпня МОЗ оприлюднив додаткові рекомендації для навчання у школах. У разі Covid-19 в учня на карантин піде весь клас.

Столичний мер Віталій Кличко повідомив, як працюватимуть київські школи з 1 вересня та як діятимуть у разі спалаху коронавірусу.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що українському учневі буде достатньо однієї одноразової маски на день.

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