Частина будинків у Києві досі без тепла. Столична влада назвала причину

Місто в індивідуальному порядку допомагає вирішити проблемні ситуації

У Києві повністю розгорнули роботу централізованої системи теплопостачання. Однак на сьогодні у місті залишаються окремі житлові будинки, де не підключене тепло і які умовно можна поділити на дві категорії. Це будинки ОСББ, ЖБК та інші, де прийняте рішення відтермінувати підключення з метою економії. Ще частина будинків мають власні котельні, які обслуговують приватні компанії, і зараз триває процес отримання газу. Місто в індивідуальному порядку допомагає вирішити проблемні ситуації. Про це під час виїзду на один із таких будинків із даховою котельнею на вулиці Кудрявській, 13/19 повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами, правління будинків, які не підключають тепло з міркувань економії, мають на це повне право. Однак вони повинні узгодити це рішення з мешканцями й оцінити рівень енергоефективності будівель.

«У випадку проблемних будинків ми підключаємося та вирішуємо вже в оперативному порядку. Наприклад, будинок на вул. Кудрявській, 13/19 має котельну на горищі, обладнання якої вже зношене, котли потребують заміни. Обслуговує котельну приватна організація. Зараз тут створене ОСББ, яке самотужки впоратися з проблемою не могло. Питання включення цього будинку вирішено, технічні заходи тут будуть завершені, і увімкнуть... Паралельно ми відпрацювали варіанти капремонту або переключення. Будемо спільно з ОСББ через програму співфінансування закладати заміну цих котлів», – зазначив Пантелеєв.

Заступник голови КМДА наголосив, що приклад Кудрявської підтверджує той факт, що дахові котельні можуть функціонувати лише за умови відповідного обслуговування, наявності персоналу, планових обстежень, щоб об’єкт відповідав нормам безпеки, виконання низки регламентних норм. І коли котельна нова і працює стабільно, проблем немає. Але потім потрібні значні інвестиції в ремонт.

«Дахові котельні – лише ілюзія автономного опалення, адже вони також споживають природний газ, за який потрібно сплачувати і мати відповідні договори з НАК «Нафтогаз» або з іншими постачальниками. Велика економія – теж міф, бо проходить 10-15 років – і потрібно купувати нові котли, що коштують десятки мільйонів гривень. Постає питання: чи спроможні власники квартир зібрати таку суму? Тому економнішим і безпечнішим варіантом є використання централізованої системи, яка вже існує і яка сьогодні працює стабільно, що підтверджує досвід теплопостачання великих міст», – сказав Пантелеєв.

Нагадаємо, з 23 жовтня у Києві розпочали підключення житлових будинків до тепла.

Раніше повідомлялося, що досі без тепла п’ять багатоповерхівок, де з провини службових осіб приватних компаній відсутня можливість підключити опалення.