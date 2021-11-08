У Києві досі без тепла п’ять багатоповерхівок

Мешканці будинків, де не підключено опалення, обігріваються за допомогою електроприладів

За виконавця послуг із теплопостачання взялися правоохоронці

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» повністю запустило в роботу систему теплопостачання столиці. Наразі комунальні керуючі компанії здійснюють локальні роботи для усунення повітряних «пробок» та нормалізації температурного режиму.

Разом із тим, у столиці залишаються окремі будинки, де з провини службових осіб приватних компаній відсутня можливість підключити опалення, повідомляє пресслужба КМДА.

Через бездіяльність приватних підприємств, що є виконавцями послуг із теплопостачання, досі без опалення залишаються житлові будинки на:

вулиці Закревського, 53, 55, Деснянський район (ОСББ «Автотранспортник», виконавець послуги – ТОВ «Водоканал-Сервіс»);

вулиці Вишгородській, 38-А, Оболонський район (ЖБК «Алмазний», виконавець послуги – ТОВ «Водоканал-Сервіс»);

вулиці Корольова, 14, Святошинський район (ЖБК «Ювілейний», виконавець послуги – ТОВ «Водоканал-Сервіс»);

вулиці Парково-Сирецькій, 10, Шевченківський район (ЖБК «Молодіжний», виконавець послуги – ТОВ «Водоканал-Сервіс», потім на заміну визначено ТОВ «Довірена особа»). При цьому ТОВ «Довірена особа» досі не має договору на постачання тепла в будинок.

За результатами засідання міського штабу, районні служби звернулись до мешканців та розмістили оголошення про шляхи вирішення питання теплопостачання в будинках та необхідності укласти угоди, які б дозволяли розпочати опалювальний сезон.

«Звертаємося до представників правлінь цих будинків негайно опрацювати запропоновані районними адміністраціями варіанти вирішення проблеми та запустити опалення в будинки і не наражати мешканців на дискомфорт і загрозу здоров’ю», - закликає КМДА.

За зверненням представників Київської міської ради, діяльністю ТОВ «Водоканал-Сервіс», що спричинила відсутність тепла в будинках, займаються правоохоронні органи.

Як повідомлялося, раніше постійна комісія Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу звернулась із листом до Київської міської прокуратури та Головного управління Національної поліції в Києві щодо інформації про можливе вчинення кримінальних дій службовими особами приватної компанії «Водоканал-Сервіс».

Нагадаємо, з 23 жовтня у Києві розпочали підключення житлових будинків до тепла.