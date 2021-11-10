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    Мешканці двох районів Києва залишилися без тепла через аварію

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    Частині киян доведеться користуватися деякий час електрообігрівачами - Мешканці двох районів Києва залишилися без тепла через аварію
    Частині киян доведеться користуватися деякий час електрообігрівачами
    фото з відкритих джерел

    «Київтеплоенерго» обіцяє в найкоротші терміни ліквідувати пошкодження на тепловій мережі

    У середу, 10 листопада, на магістральній тепловій мережі №5 сталася аварійна ситуація. Для локалізації аварійної ситуації та усунення пошкоджень персоналом комунального підприємства «Київтеплоенерго» магістральна теплова мережа була відключена. Про це повідомляє адміністрація ТОВ «Євро-реконструкція».

    Внаслідок аварійного відключення магістральної теплової мережі було тимчасово припинено теплопостачання багатоквартирних будинків та інших споживачів:

    • Харківського масиву Дарницького району,
    • частково Дніпровського району Києва у зоні обслуговування виконавця послуг ТОВ «Євро-Реконструкція».

    «Київтеплоенерго» обіцяє, що усунення пошкоджень на магістральній тепловій мережі та відновлення теплопостачання багатоквартирних будинків та інших споживачів буде здійснено в найкоротші терміни.

    Нагадаємо, з 23 жовтня у Києві розпочали підключення житлових будинків до тепла. Але в Києві досі без тепла п’ять багатоповерхівок, де з провини службових осіб приватних компаній відсутня можливість підключити опалення.

    За прогнозом синоптиків, 10 листопада в Києві удень буде сонячно, без опадів, температура повітря +3…+5, вночі ж очікується мороз до -6.

    Теги: Київ опалювальний сезон опалення аварія Київтеплоенерго
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    Мешканці двох районів Києва залишилися без тепла через аварію