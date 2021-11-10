Мешканці двох районів Києва залишилися без тепла через аварію

«Київтеплоенерго» обіцяє в найкоротші терміни ліквідувати пошкодження на тепловій мережі

У середу, 10 листопада, на магістральній тепловій мережі №5 сталася аварійна ситуація. Для локалізації аварійної ситуації та усунення пошкоджень персоналом комунального підприємства «Київтеплоенерго» магістральна теплова мережа була відключена. Про це повідомляє адміністрація ТОВ «Євро-реконструкція».

Внаслідок аварійного відключення магістральної теплової мережі було тимчасово припинено теплопостачання багатоквартирних будинків та інших споживачів:

Харківського масиву Дарницького району,

частково Дніпровського району Києва у зоні обслуговування виконавця послуг ТОВ «Євро-Реконструкція».

«Київтеплоенерго» обіцяє, що усунення пошкоджень на магістральній тепловій мережі та відновлення теплопостачання багатоквартирних будинків та інших споживачів буде здійснено в найкоротші терміни.

Нагадаємо, з 23 жовтня у Києві розпочали підключення житлових будинків до тепла. Але в Києві досі без тепла п’ять багатоповерхівок, де з провини службових осіб приватних компаній відсутня можливість підключити опалення.

За прогнозом синоптиків, 10 листопада в Києві удень буде сонячно, без опадів, температура повітря +3…+5, вночі ж очікується мороз до -6.