До будинків киян почали подавати тепло

В Києві працює одна з найбільших і найпотужніших систем теплопостачання

23 жовтня у столиці стартував опалювальний сезон. Запуск опалення триватиме близько тижня

У суботу, 23 жовтня, в Києві почали включати опалення. До кінця доби тепло подадуть в 9% житлового фонду в зоні обслуговування «Київтеплоенерго». Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Зазначається, що об’єкти соціальної сфери мали можливість підключатися до опалення за індивідуальними заявками їх керівництва з 1 жовтня. Станом на ранок 23 жовтня тепло отримують 84% (383) шкіл, 95,9% (513) дитячих садків, а також 50,5% (165) лікувальних установ в столиці.

Як уточнили в КМДА, в Києві працює одна з найбільших і найпотужніших систем теплопостачання із загальною протяжністю теплових мереж понад 2,7 тисяч кілометрів. Вона обігріває понад 11 тисяч житлових будинків. Тому для повного підключення системи необхідно 7 днів.

Зазначимо, що тарифи для населення за опалення залишаються незмінними: вартість 1 Гкал тепла – 1654,41 грн з ПДВ. Це стало можливим, зокрема, завдяки рішенню Київради збільшити статутний фонд комунального підприємства «Київтеплоенерго» на 2 мільярди гривень.

До слова, зі стартом опалювального сезону мільйони українців потребуватимуть житлових субсидій, тому що їх доходи занадто низькі для того, щоб платити за рахунками без допомоги держави, проте уряд скорочує кількість субсідіантів.

Нагадаємо, київська міська рада звернулася до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо недопущення підвищення тарифів для населення та належного фінансування виплат субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Звернення було ухвалено 21 жовтня на пленарному засіданні Київської міської ради.