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    Частина Києва залишилась без води: адреси, причини відключення

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    Вода зникла в будинках на семи вулицях столиці - Частина Києва залишилась без води: адреси, причини відключення
    Вода зникла в будинках на семи вулицях столиці
    фото з відкритих джерел

    Ремонтні бригади «Київводоканалу» працюють на місцях аварій

    У четвер, 13 січня, частина мешканців Києва залишилась без холодного водопостачання через аварії на мережі та планові відключення. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

    Планові відключення

    Так, у зв'язку із плановими ремонтними роботами з 19:00 13 січня до 11:30 14 січня тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Заболотного, 126, 128, 130, 132, 134, 136;
    • вул. Сірка, 8, 2;
    • вул. Васильківська, 97.

    Аварійні відключення

    Через пошкодження на мережі станом на ранок 13 січня тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

    • вул. Світлицького, 13
    • вул. Лісорубна, 14, 16, 18, 20
    • бул. Ромена Роллана, 13, 13А, 11А, 7
    • вул. Нововокзальна, 53.
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    Теги: Київ вода Київводоканал аварія кияни водопостачання
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    Частина Києва залишилась без води: адреси, причини відключення