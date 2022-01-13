Частина Києва залишилась без води: адреси, причини відключення
Вода зникла в будинках на семи вулицях столиці
фото з відкритих джерел
Ремонтні бригади «Київводоканалу» працюють на місцях аварій
У четвер, 13 січня, частина мешканців Києва залишилась без холодного водопостачання через аварії на мережі та планові відключення. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».
Планові відключення
Так, у зв'язку із плановими ремонтними роботами з 19:00 13 січня до 11:30 14 січня тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Заболотного, 126, 128, 130, 132, 134, 136;
- вул. Сірка, 8, 2;
- вул. Васильківська, 97.
Аварійні відключення
Через пошкодження на мережі станом на ранок 13 січня тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:
- вул. Світлицького, 13
- вул. Лісорубна, 14, 16, 18, 20
- бул. Ромена Роллана, 13, 13А, 11А, 7
- вул. Нововокзальна, 53.
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