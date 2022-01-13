Частина Києва залишилась без води: адреси, причини відключення

Вода зникла в будинках на семи вулицях столиці

Ремонтні бригади «Київводоканалу» працюють на місцях аварій

У четвер, 13 січня, частина мешканців Києва залишилась без холодного водопостачання через аварії на мережі та планові відключення. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Планові відключення

Так, у зв'язку із плановими ремонтними роботами з 19:00 13 січня до 11:30 14 січня тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Заболотного, 126, 128, 130, 132, 134, 136;

вул. Сірка, 8, 2;

вул. Васильківська, 97.

Аварійні відключення

Через пошкодження на мережі станом на ранок 13 січня тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

вул. Світлицького, 13

вул. Лісорубна, 14, 16, 18, 20

бул. Ромена Роллана, 13, 13А, 11А, 7

вул. Нововокзальна, 53.

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