Нові тарифи на воду: скільки доведеться платити вінничанам із 1 січня

Разом послуга водопостачання та водовідведення становитиме 25,62 грн

З 1 січня 2022 року у Вінниці зросте вартість водопостачання та водовідведення. Ціна збільшиться на 8,47%. Про це повідомляють у комунальному підприємстві «Вінницяоблводоканал».

З 2022 року діятимуть наступні тарифи:

за централізоване водопостачання – 15,744 грн. з ПДВ, замість 15,096 грн.;

за водовідведення – 9,876 грн. з ПДВ, замість 8,568 грн.

Разом послуга водопостачання та водовідведення становитиме 25,62 грн., замість раніше встановлених 23,664 грн/м3. Нові тарифи затверджені постановою Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22 грудня.

Як вже повідомлялося, з 1 січня 2022 року в Україні зростуть тарифи на водопостачання. Відповідні зміни дозволила запровадити Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2022 року почнуть діяти нові тарифи на доставку газу – їх затвердила Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.