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    Нові тарифи на воду: скільки доведеться платити вінничанам із 1 січня

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    Тариф на воду збільшиться на 8,47% - Нові тарифи на воду: скільки доведеться платити вінничанам із 1 січня
    Тариф на воду збільшиться на 8,47%
    фото з відкритих джерел

    Разом послуга водопостачання та водовідведення становитиме 25,62 грн

    З 1 січня 2022 року у Вінниці зросте вартість водопостачання та водовідведення. Ціна збільшиться на 8,47%. Про це повідомляють у комунальному підприємстві «Вінницяоблводоканал».

    З 2022 року діятимуть наступні тарифи:

    • за централізоване водопостачання – 15,744 грн. з ПДВ, замість 15,096 грн.;
    • за водовідведення – 9,876 грн. з ПДВ, замість 8,568 грн.

    Разом послуга водопостачання та водовідведення становитиме 25,62 грн., замість раніше встановлених 23,664 грн/м3. Нові тарифи затверджені постановою Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22 грудня.

    Як вже повідомлялося, з 1 січня 2022 року в Україні зростуть тарифи на водопостачання. Відповідні зміни дозволила запровадити Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

    Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2022 року почнуть діяти нові тарифи на доставку газу – їх затвердила Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

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    Теги: тарифи Вінниця Київводоканал ПДВ водопостачання
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    Нові тарифи на воду: скільки доведеться платити вінничанам із 1 січня