Нові тарифи на воду: скільки доведеться платити вінничанам із 1 січня
Разом послуга водопостачання та водовідведення становитиме 25,62 грн
З 1 січня 2022 року у Вінниці зросте вартість водопостачання та водовідведення. Ціна збільшиться на 8,47%. Про це повідомляють у комунальному підприємстві «Вінницяоблводоканал».
З 2022 року діятимуть наступні тарифи:
- за централізоване водопостачання – 15,744 грн. з ПДВ, замість 15,096 грн.;
- за водовідведення – 9,876 грн. з ПДВ, замість 8,568 грн.
Разом послуга водопостачання та водовідведення становитиме 25,62 грн., замість раніше встановлених 23,664 грн/м3. Нові тарифи затверджені постановою Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22 грудня.
Як вже повідомлялося, з 1 січня 2022 року в Україні зростуть тарифи на водопостачання. Відповідні зміни дозволила запровадити Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2022 року почнуть діяти нові тарифи на доставку газу – їх затвердила Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.
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