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    Де в Києві цього місяця не буде води: графік відключення

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    Частина киян тимчасово залишаться без води у січні - Де в Києві цього місяця не буде води: графік відключення
    Частина киян тимчасово залишаться без води у січні
    фото з відкритих джерел

    «Київводоканал» проведе планові ремонтні роботи на мережі

    «Київводоканал» попереджає про планові відключення холодного водопостачання у столиці в січні цього року. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    Відключення передбачені у зв’язку з плановими ремонтними роботами.

    Планові відключення холодного водопостачання у січні

    Так, тимчасово буде відсутнє водопостачання:

    Із 9:00 11 січня до 1:30 12 січня за адресами:

    • бульв. Шевченка, 62.

    Із 19:00 13 січня до 11:30 14 січня за адресами:

    • вул. Заболотного, 126, 128, 130, 132, 134, 136;
    • вул. Сірка, 8, 2;
    • вул. Васильківська, 97.

    Із 19:00 18 січня до 11:00 19 січня за адресами:

    • вул. Метрологічна, 2А, 2, 6, 8, 10, 4;
    • вул. Заболотного, 144.

    Аварійні відключення водопостачання 10 січня

    Також «Київводоканал» повідомляє, що 10 січня у зв’язку з аваріями на мережі тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

    • вул. Петра Сагайдачного, 10/5, 12, 14, 16А, 18, 25, 25Б, 27, 29, 33, 37
    • вул. Андріївська, 7, 8/12, 9, 11/7
    • вул. Криворізька, 16
    • вул. Ігоря Турчина, 17
    • вул. Архітектора Ніколаєва, 13А
    • вул. Лісорубна, 14, 16, 18, 20
    • вул. Чорнобильська, 13Б, 25.

    Аварійні бригади вже працюють над ліквідацією пошкоджень та відновленням водопостачання.

    Нагадаємо, «Київводоканал» заявляє, що водопровідна вода в столиці безпечна та відповідає санітарним нормам.

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    Теги: Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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    Де в Києві цього місяця не буде води: графік відключення