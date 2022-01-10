Де в Києві цього місяця не буде води: графік відключення

Частина киян тимчасово залишаться без води у січні

«Київводоканал» проведе планові ремонтні роботи на мережі

«Київводоканал» попереджає про планові відключення холодного водопостачання у столиці в січні цього року. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Відключення передбачені у зв’язку з плановими ремонтними роботами.

Планові відключення холодного водопостачання у січні

Так, тимчасово буде відсутнє водопостачання:

Із 9:00 11 січня до 1:30 12 січня за адресами:

бульв. Шевченка, 62.

Із 19:00 13 січня до 11:30 14 січня за адресами:

вул. Заболотного, 126, 128, 130, 132, 134, 136;

вул. Сірка, 8, 2;

вул. Васильківська, 97.

Із 19:00 18 січня до 11:00 19 січня за адресами:

вул. Метрологічна, 2А, 2, 6, 8, 10, 4;

вул. Заболотного, 144.

Аварійні відключення водопостачання 10 січня

Також «Київводоканал» повідомляє, що 10 січня у зв’язку з аваріями на мережі тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

вул. Петра Сагайдачного, 10/5, 12, 14, 16А, 18, 25, 25Б, 27, 29, 33, 37

вул. Андріївська, 7, 8/12, 9, 11/7

вул. Криворізька, 16

вул. Ігоря Турчина, 17

вул. Архітектора Ніколаєва, 13А

вул. Лісорубна, 14, 16, 18, 20

вул. Чорнобильська, 13Б, 25.

Аварійні бригади вже працюють над ліквідацією пошкоджень та відновленням водопостачання.

Нагадаємо, «Київводоканал» заявляє, що водопровідна вода в столиці безпечна та відповідає санітарним нормам.