Де в Києві цього місяця не буде води: графік відключення
«Київводоканал» проведе планові ремонтні роботи на мережі
«Київводоканал» попереджає про планові відключення холодного водопостачання у столиці в січні цього року. Про це повідомляє пресслужба компанії.
Відключення передбачені у зв’язку з плановими ремонтними роботами.
Планові відключення холодного водопостачання у січні
Так, тимчасово буде відсутнє водопостачання:
Із 9:00 11 січня до 1:30 12 січня за адресами:
- бульв. Шевченка, 62.
Із 19:00 13 січня до 11:30 14 січня за адресами:
- вул. Заболотного, 126, 128, 130, 132, 134, 136;
- вул. Сірка, 8, 2;
- вул. Васильківська, 97.
Із 19:00 18 січня до 11:00 19 січня за адресами:
- вул. Метрологічна, 2А, 2, 6, 8, 10, 4;
- вул. Заболотного, 144.
Аварійні відключення водопостачання 10 січня
Також «Київводоканал» повідомляє, що 10 січня у зв’язку з аваріями на мережі тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:
- вул. Петра Сагайдачного, 10/5, 12, 14, 16А, 18, 25, 25Б, 27, 29, 33, 37
- вул. Андріївська, 7, 8/12, 9, 11/7
- вул. Криворізька, 16
- вул. Ігоря Турчина, 17
- вул. Архітектора Ніколаєва, 13А
- вул. Лісорубна, 14, 16, 18, 20
- вул. Чорнобильська, 13Б, 25.
Аварійні бригади вже працюють над ліквідацією пошкоджень та відновленням водопостачання.
Нагадаємо, «Київводоканал» заявляє, що водопровідна вода в столиці безпечна та відповідає санітарним нормам.
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