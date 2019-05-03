Через марафон у Києві перекриють низку вулиць (список)



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Kyiv Euro Marathon, травень 2018 р. Фото: Укрінформ

12 травня на старті поблизу головної спортивної арени України НСК «Олімпійський» збереться понад 3000 бігунів

12 травня о 09:00 в столиці стартує ІV Київський Євро Марафон» («ІV Kyiv Euro Marathon»). Проведення спортивної події підтримано розпорядженням Київської міської держадміністрації. Документом передбачено заборону руху всіх видів транспортних засобів із 08:00 до 15:30 12 травня за маршрутом забігу. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Зокрема, марафон триватиме за маршрутом: старт із вулиці Великої Васильківської, 55 (територія НСК «Олімпійський») – вулиця Саксаганського – площа Перемоги – проспект Перемоги (непарний бік) до перехрестя з провулком Польовим – розворот (проспект Перемоги, 45) – проспект Перемоги – площа Перемоги – вулиця Саксаганського – вулиця Велика Васильківська – розворот на перехресті з вулицею Джона Маккейна (вулиця Івана Кудрі) – вулиця Велика Васильківська – вулиця Жилянська – фініш на вулиці Великій Васильківській, 55 (територія НСК «Олімпійський») (3 кола).

За інформацією організаторів, Kyiv Euro Marathon – це справжнє бігове свято в столиці за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні та посольств держав – членів ЄС. У 2019 році головною метою цього заходу є святкування днів Європи в Україні, демонстрація прихильності спільним цінностям усіх країн континенту, залучення киян до активного способу життя.

12 травня на старті поблизу головної спортивної арени України НСК «Олімпійський» збереться понад 3000 бігунів із різних країн світу. Цього року на учасників чекають оновлена швидкісна траса та дистанції для будь-якого рівня підготовки: 6 км, 12 км, напівмарафон, марафон, командна марафонська естафета та дитячі забіги. Ще одне нововведення – змагання зі скандинавської ходьби на дистанції 6 км. На фінішерів усіх дистанцій чекають пам’ятні медалі, дизайн яких тематично продовжує медалі попередніх років.