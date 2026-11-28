У Шевченківському районі уламки дрона впали на територію дитячого садка

У Києві 28 листопада під час атаки російських безпілотників пролунали вибухи. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує «Главком».

За словами Віталія Кличка, у Шевченківському районі Києва через падіння уламків сталося загоряння автомобілів на парковці.

«У Шевченківському районі уламки впали на відкритій території біля житлового будинку. Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється», – повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Крім того, у Шевченківському районі уламки дрона впали на територію дитячого садка. У будівлі дошкільного закладу та в сусідній п’ятиповерхівці повибивало вікна. Попередньо, одна людина постраждала.

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«У Шевченківському районі постраждав пʼятирічний хлопчик. Медики його госпіталізували», – додав міський голова.

Також у Солом’янському районі Києва внаслідок ворожого удару загинула жінка.

«У Соломʼянському районі уламки ворожого БпЛА впали на двоповерхову адмінбудівлю. Сталося часткове руйнування будівлі. Тіло загиблої жінки, про яку повідомляли, виявили під завалами. Екстрені служби працюють на місці», – уточнив Віталій Кличко.

Нагадаємо, сьогодні, 28 листопада, російські війська атакували Київ безпілотниками. У столиці пролунали вибухи, а згодом стало відомо про влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

Також 20 листопада російські війська здійснили масовану атаку на Київ, унаслідок якої пошкоджень зазнали об'єкти критичної інфраструктури, зокрема Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, Дарницький та Південний мости. Через обстріл частина мешканців п'яти районів столиці залишилася без електропостачання, а в інших районах запровадили екстрені відключення світла. Також постраждали об'єкти «Київводоканалу», що спричинило проблеми з водопостачанням.

27 листопада тимчасовий виконувач обов'язків начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов повідомив, що столиця готується до можливих тривалих відключень електроенергії, опалення та водопостачання внаслідок російських атак. Міська влада відпрацьовує різні сценарії дій, зокрема організацію підвезення води та роботу бюветних комплексів у разі перебоїв із водопостачанням. Ткачов також зазначив, що в Києві діють близько 1,5 тис. «пунктів незламності», облаштованих у комунальних установах і приватних закладах. За потреби в столиці планують розгорнути додаткові пункти.