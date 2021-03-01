На Наддніпрянському шосе пішохода, що не скористався підземним переходом, збили одразу два автомобілі

Інцидент стався поблизу метро «Видубичі»

Одразу під два автомобілі потрапив пішохід неподалік від станції метро «Видубичі». Як повідомляє «Магнолія-ТБ», аварія сталася на Наддніпрянському шосе в районі підземного переходу в напрямку мосту Патона.

Від важких травм чоловік загинув на місці, кореспондент видання повідомляє, що його тіло геть понівечене від сильного удару.

Відомо, що чоловік переходив дорогу з чотирма смугами руху, потім переліз через високий відбійник і впав на лобове скло автомобіля, що рухалося по шосе.

Про це поліції та журналістам розказав очевидець. Свідок додав, що водій першого авто пригальмував, втім чоловік впав на проїжджу частину, де його переїхав другий автомобіль. Водій другої атівки, не зупиняючись продовжив рух і зник з місця аварії. Зараз його розшукує поліція.

Чому 34-річний чоловік кинувся переходити дорогу з інтенсивним рухом та декількома смугами, не відомо. Зовсім поруч був підземний перехід, який міг врятувати життя.

На місці трагедії працює слідчо-оперативна група. Медики після констатації смерті покинули місце ДТП.

Раніше повідомлялось про те, що внаслідок ДТП у Польщі загинуло двоє українців.