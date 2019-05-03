Біля станції «Чернігівська» фургон збив хлопця на пішохідному переході (фото, відео)



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Водій автомобіля не встиг загальмувати і збив хлопця Фото: Інформатор

Пішохода госпіталізували з травмою ноги

У четвер, 2 квітня, в Дніпровському районі Києва сталася ДТП з потерпілими: чоловік на фургоні Renault наїхав на 18-річного хлопця на пішохідному переході поруч із станицею метро «Чернігівська».

Аварія трапилася близько 23:40. Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія Renault, він рухався, не перевищуючи швидкість, про пішохідний перехід знав. Але хлопець з'явився на дорозі раптово, хотів швидко перебігти дорогу. Тому чоловік не помітив пішохода та наїхав на нього. Від зіткнення потерпілий отримав травму ноги.

Медики надали хлопцеві першу допомогу і госпіталізували.

Водій не постраждав, як і його фургон.

На місці працювали співробітники патрульної поліції і карета швидкої допомоги. Деталі події встановлюються.

Нагадаємо, 2 травня на проспекті Степана Бандери в Києві сталася смертельна ДТП: водій самоскида збив велосипедиста.