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    В Україні п’ять областей відповідають «помаранчевій» зоні карантину, – МОЗ

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    Динаміка госпіталізації пацієнтів з Covid у п&rsquo;ятьох областях зросла до 64,5% - В Україні п’ять областей відповідають «помаранчевій» зоні карантину, – МОЗ

    Динаміка госпіталізації пацієнтів з Covid у п’ятьох областях зросла до 64,5%

    Фото з відкритих джерел

    До Дніпропетровської, Донецької, Тернопільської та Черкаської областей додалася Кіровоградська

    Станом на 26 вересня п’ять областей в Україні відповідають «помаранчевому» рівню епідемічної небезпеки. Решта регіонів залишаються в межах «жовтої» зони. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

    Згідно з даними МОЗ, до Дніпропетровської, Донецької, Тернопільської та Черкаської областей додалася Кіровоградська. Динаміка госпіталізації пацієнтів з Covid там зросла до 64,5%, що вище цільового показника в 50%.

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    Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 4647 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 448, медпрацівників – 57. Також за минулу добу госпіталізовано – 2325 осіб, летальних випадків – 69, одужало – 983 особи.

    Як повідомлялося, 64221 людину вакциновано проти Covid-19 за минулу добу 25 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 38778 людей, повністю імунізовані – 25443 людини.

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    Теги: епідемія карантин вакцинація коронавірус
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    В Україні п’ять областей відповідають «помаранчевій» зоні карантину, – МОЗ