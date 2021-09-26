В Україні п’ять областей відповідають «помаранчевій» зоні карантину, – МОЗ

Динаміка госпіталізації пацієнтів з Covid у п’ятьох областях зросла до 64,5%

До Дніпропетровської, Донецької, Тернопільської та Черкаської областей додалася Кіровоградська

Станом на 26 вересня п’ять областей в Україні відповідають «помаранчевому» рівню епідемічної небезпеки. Решта регіонів залишаються в межах «жовтої» зони. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Згідно з даними МОЗ, до Дніпропетровської, Донецької, Тернопільської та Черкаської областей додалася Кіровоградська. Динаміка госпіталізації пацієнтів з Covid там зросла до 64,5%, що вище цільового показника в 50%.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 4647 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 448, медпрацівників – 57. Також за минулу добу госпіталізовано – 2325 осіб, летальних випадків – 69, одужало – 983 особи.

Як повідомлялося, 64221 людину вакциновано проти Covid-19 за минулу добу 25 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 38778 людей, повністю імунізовані – 25443 людини.