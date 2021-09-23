Київ готується до найгіршого: розгорнуто понад 5 тис. «ковідних» ліжок

У столичних лікарнях 96% ліжок для хворих на коронавірус забезпечені централізованим киснем

Столична влада закликає киян вакцинуватися

У Києві визначено 16 закладів охорони здоров’я для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою Covid-19. Про це під час сесії Київради повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко, коментуючи посилення карантинних обмежень у зв’язку з введенням у Києві, як і в усій Україні, «жовтого» рівня епіднебезпеки.

«У цих закладах розгорнуто 4 192 ліжка, 96% яких забезпечені централізованим киснем. Крім того, місто визначило дві резервні лікарні, які також зможуть приймати хворих на Covid-19 у разі загострення ситуації. А це ще 1 118 додаткових ліжко-місць», – додала Старостенко.

Зазначені заклади охорони здоров’я забезпечені необхідним медичним обладнанням та медикаментами.

Станом на 23 вересня завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком Соvid-19, – 20%.

Одночасно Старостенко закликала киян вакцинуватися, адже це єдиний спосіб уберегтися від важного перебігу захворювання на Covid-19.

Так, на сьогодні у столиці працюють Центр масової вакцинації на Лівобережній, 117 пунктів щеплень на базі медичних закладів міста, вакцинальні центри у торгових та торговельно-розважальних центрах, а також 57 мобільних бригад, які вакцинують організовані колективи.

Зазначимо, що станом на сьогодні у Києві вже зроблено майже 1,7 млн щеплень. За останню добу було проведено майже 15 тисяч щеплень.

Нагадаємо, за минулу добу, 22 вересня, у Києві коронавірус підтверджено у 467 осіб.

Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться цьогоріч уникнути жорсткого локдауну.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, як українцям уникнути локдауну.

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