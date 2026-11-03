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Лукашенко заявив, що війна в Україні завершиться найближчими місяцями

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Лукашенко заявив, що війна в Україні завершиться найближчими місяцями
Лукашенко вкотре спрогнозував швидке завершення російсько-української війни
фото: БелТА

Білоруський лідер виступив із прогнозом щодо завершення бойових дій на тлі міжнародної конференції з безпеки в Мінську

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що війна в Україні завершиться протягом найближчих місяців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на білоруське державне агентство БелТА.

Таку заяву Лукашенко зробив на тлі проведення IV Мінської міжнародної конференції з євразійської безпеки, присвяченої питанням міжнародного діалогу та співробітництва.

За інформацією організаторів, цьогоріч у заході беруть участь представники понад 40 держав і семи міжнародних організацій. До конференції також запросили дипломатичний корпус, акредитований у Білорусі, зокрема представників 56 посольств і 15 міжнародних організацій.

Виступ Лукашенка відкриває пленарне засідання форуму. Однією з головних тем конференції є питання міжнародної безпеки та можливостей дипломатичного врегулювання конфліктів.

Водночас конкретних підстав для прогнозу щодо завершення війни в Україні протягом найближчих місяців у наданому повідомленні не наведено.

Раніше Лукашенко вже прогнозував завершення війни до кінця 2026 року. У жовтні він заявив, що Росія нібито готова до миру через економічне виснаження, однак не навів доказів готовності Москви до компромісу. 

Також «Главком» повідомляв про підготовку тристоронніх переговорів України, США та Росії. За словами спецпредставника президента США Стіва Віткоффа, зустріч на робочому рівні запланована на 10–11 листопада в Абу-Дабі. Сторони мають обговорити гарантії безпеки, деескалацію та подальші дипломатичні кроки. 

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Теги: росія Олександр Лукашенко війна президент

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