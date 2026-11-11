Головна Київ Новини
search button user button menu button
1722-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Як працюватиме метро Києва у разі повного блекауту

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Як працюватиме метро Києва у разі повного блекауту
У випадку повного зникнення напруги в міській мережі життєзабезпечення станцій підтримуватиметься від резервних джерел у режимі об'єкта укриття
фото: glavcom.ua

У разі обмеженого електроживлення метрополітен застосовуватиме заходи зі зниження парності руху поїздів 

У випадку повного зникнення напруги в міській мережі життєзабезпечення станцій київського метро підтримуватиметься від резервних джерел у режимі об'єкта укриття. Наразі, попри зупинку наземного електротранспорту через складну ситуацію в енергетиці, метрополітен продовжує працювати у штатному режимі. Про це повідомили у КП «Київський метрополітен», інформує «Главком» із посиланням на Рбк-Україна.

Робота метро Києва під час блекауту

У метрополітені зазначили, що електроживлення підземки здійснюється від енергосистеми столиці, а всі електричні підстанції метро об'єднані в єдину систему зовнішнього електропостачання. Це дозволяє маневрувати живленням і застосовувати резервні схеми у разі аварійних ситуацій.

У разі обмеженого електроживлення підприємство застосовуватиме заходи зі зниження парності руху поїздів на окремих лініях або по всій мережі.

«У критичних ситуаціях рух поїздів та ескалаторів може бути тимчасово призупинено, але освітлення, вентиляція, зв’язок, системи водопостачання та керування, водовідведення, пожежна сигналізація, від яких залежить життєзабезпечення метрополітену, в тому числі як об’єкту укриття, будуть працювати у штатному режимі», - роз'яснили у підприємстві.

У випадку повного зникнення напруги в міській мережі життєзабезпечення станцій підтримуватиметься від резервних джерел у режимі об'єкта укриття. Наразі, попри зупинку наземного електротранспорту через складну ситуацію в енергетиці, метрополітен продовжує працювати у штатному режимі.

Правила перебування в укриттях та зональність

Підземні станції є спорудами подвійного призначення, де пріоритетом є безперебійна робота санвузлів, вентиляції та водопостачання. Згідно з нормами ДБН та вимогами МВС, громадяни під час тривоги можуть мати із собою найбільш необхідні речі та дводобовий запас продуктів.

Водночас заборонено приносити легкозаймисті речовини та громіздкі речі, а розміщення матраців чи наметів не повинно перешкоджати шляхам евакуації та пересуванню людей.

У серпні 2026 року на чотирьох станціях тестували пілотний проєкт із зонування платформ рекомендаційними наліпками для укриття.

«За результатами моніторингу встановлено, що у більшості випадків люди обирають для укриття місця, які зазвичай або раніше використовували. Відповідно масштабування пілотного проєкту на інших станціях призупинено», - повідомили в КП.

Нагадаємо, вночі Росія атакувала шість великих електропідстанцій на Вінниччині, Кіровоградщині, Житомирщині та Черкащині. На Кіровоградщині та Рівненщині пошкоджено лінії електропередачі різного класу напруги.

Читайте також:

Теги: Київ столиця метро укриття відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повітряна тривога у Києві тривала 23 хвилини
Повітряна тривога у Києві тривала 23 хвилини
9 листопада, 01:54
Набрати питну воду можна в міських бюветах
У чотирьох районах Києва знизився тиск води
1 листопада, 13:55
Південний міст в Києві
Південний міст у Києві: коли буде відкрито рух у бік лівого берега
30 жовтня, 15:51
Союз «За землю». Як працює Кличко і таємна коаліція Київради
Союз «За землю». Як працює Кличко і таємна коаліція Київради Столиця
29 жовтня, 14:00
Спецслужбам вдалося затримати росіян-втікачів
Російські військові замаскувалися під цивільних та прямували до Києва: деталі спецоперації СБУ
28 жовтня, 10:20
У суді чоловік своєї вини у зґвалтуванні дівчинки не визнав, а родичі з його боку переконували, що вона все вигадала
Киянин отримав 13 років тюрми за зґвалтування власної малолітньої доньки
27 жовтня, 16:54
Святослав та Єлизавета Бойко з донечкою Катрусею в Київській обласній дитячій лікарні (м.Боярка)
«Порізали шкіру ножицями»: на скандал у дитячій лікарні Боярки відреагували МОЗ і Рада
27 жовтня, 07:52
Поблизу місця влучання не було навіть теоретично жодного військового об’єкта
Зеленський пояснив, чому Росія вдарила саме касетною ракетою по центру Києва
22 жовтня, 15:38
Наразі немає підтвердженої інформації про причини перебоїв
У Києві та передмістях частково зникло світло, фіксуються перепади напруги
16 жовтня, 20:11

Новини

Емоційне вигорання українок: Марина Хонда озвучила тривожні дані
Емоційне вигорання українок: Марина Хонда озвучила тривожні дані
Як працюватиме метро Києва у разі повного блекауту
Як працюватиме метро Києва у разі повного блекауту
У Голосіївському лісі знайдено мертвим засновника «Сергієвої пустині»
У Голосіївському лісі знайдено мертвим засновника «Сергієвої пустині»
У Києві п'ята від початку доби повітряна тривога тривала більше години
У Києві п'ята від початку доби повітряна тривога тривала більше години
Чому бойлер може вибухнути після відключень світла і як цього уникнути: поради фахівця
Чому бойлер може вибухнути після відключень світла і як цього уникнути: поради фахівця
У Голосіївському районі впав дрон РФ, є потерпілий
У Голосіївському районі впав дрон РФ, є потерпілий

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 листопада 2026
114K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
75K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
70K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

Петиція щодо зарплат вчителів швидко набрала 25 тис. підписів: про що йдеться
Сьогодні, 12:58
11 листопада – Всесвітній день шопінгу: історія свята та як з’явився найбільший розпродаж року
Сьогодні, 08:33
В Україні до 13°, в деяких областях дощ, подекуди зі снігом: погода на 11 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
11 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 11 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Зеленський поставив крапку у багаторічній інтризі навколо відомого київського університету
Вчора, 18:02

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua