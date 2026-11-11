Як працюватиме метро Києва у разі повного блекауту

У випадку повного зникнення напруги в міській мережі життєзабезпечення станцій підтримуватиметься від резервних джерел у режимі об'єкта укриття

У разі обмеженого електроживлення метрополітен застосовуватиме заходи зі зниження парності руху поїздів

У випадку повного зникнення напруги в міській мережі життєзабезпечення станцій київського метро підтримуватиметься від резервних джерел у режимі об'єкта укриття. Наразі, попри зупинку наземного електротранспорту через складну ситуацію в енергетиці, метрополітен продовжує працювати у штатному режимі. Про це повідомили у КП «Київський метрополітен», інформує «Главком» із посиланням на Рбк-Україна.

Робота метро Києва під час блекауту

У метрополітені зазначили, що електроживлення підземки здійснюється від енергосистеми столиці, а всі електричні підстанції метро об'єднані в єдину систему зовнішнього електропостачання. Це дозволяє маневрувати живленням і застосовувати резервні схеми у разі аварійних ситуацій.

У разі обмеженого електроживлення підприємство застосовуватиме заходи зі зниження парності руху поїздів на окремих лініях або по всій мережі.

«У критичних ситуаціях рух поїздів та ескалаторів може бути тимчасово призупинено, але освітлення, вентиляція, зв’язок, системи водопостачання та керування, водовідведення, пожежна сигналізація, від яких залежить життєзабезпечення метрополітену, в тому числі як об’єкту укриття, будуть працювати у штатному режимі», - роз'яснили у підприємстві.

У випадку повного зникнення напруги в міській мережі життєзабезпечення станцій підтримуватиметься від резервних джерел у режимі об'єкта укриття. Наразі, попри зупинку наземного електротранспорту через складну ситуацію в енергетиці, метрополітен продовжує працювати у штатному режимі.

Правила перебування в укриттях та зональність

Підземні станції є спорудами подвійного призначення, де пріоритетом є безперебійна робота санвузлів, вентиляції та водопостачання. Згідно з нормами ДБН та вимогами МВС, громадяни під час тривоги можуть мати із собою найбільш необхідні речі та дводобовий запас продуктів.

Водночас заборонено приносити легкозаймисті речовини та громіздкі речі, а розміщення матраців чи наметів не повинно перешкоджати шляхам евакуації та пересуванню людей.

У серпні 2026 року на чотирьох станціях тестували пілотний проєкт із зонування платформ рекомендаційними наліпками для укриття.

«За результатами моніторингу встановлено, що у більшості випадків люди обирають для укриття місця, які зазвичай або раніше використовували. Відповідно масштабування пілотного проєкту на інших станціях призупинено», - повідомили в КП.

Нагадаємо, вночі Росія атакувала шість великих електропідстанцій на Вінниччині, Кіровоградщині, Житомирщині та Черкащині. На Кіровоградщині та Рівненщині пошкоджено лінії електропередачі різного класу напруги.