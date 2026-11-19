Відомство не уточнює, у межах якого саме кримінального провадження проводять слідчі дії

У службових приміщеннях керівництва Державної авіаційної служби України проводять слідчі дії в межах кримінального провадження. Вони розташовані в адміністративній будівлі Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України. Про це повідомила пресслужба міністерства, пише «Главком».

«У службових приміщеннях керівництва Державної авіаційної служби України, розташованих в адміністративній будівлі Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту, проводяться слідчі дії в межах кримінального провадження», – йдеться в повідомленні.

У відомстві запевнили, що надають правоохоронним органам усебічне необхідне сприяння.

Водночас у міністерстві наголосили, що інформування про обставини та перебіг розслідування належить до компетенції уповноважених правоохоронних органів.

Наразі відомство не уточнює, у межах якого саме кримінального провадження проводять слідчі дії та кого стосується розслідування.

Варто зазначити, що раніше в одного із заступників прокурора Києва проводилися невідкладні обшуки. Відповідну інформацію «Главкому» підтвердила начальниця управління інформаційної політики Офісу генпрокурора Мар’яна Гайовська-Ковбасюк.