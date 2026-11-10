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Пєсков висловився про перспективи миру після переговорів в Абу-Дабі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Пєсков висловився про перспективи миру після переговорів в Абу-Дабі
Пєсков зробив заяву про переговори
фото: ТАСС

Переговори в Абу-Дабі триватимуть 10-11 листопада

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков відмовився прогнозувати перспективи конкретних домовленостей та просування до миру, доки тривають переговори в Абу-Дабі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Представника Кремля запитали, наскільки Москва розраховує на досягнення конкретних домовленостей і чи збільшилися шанси на просування до миру. Пєсков утримався від оцінок на тлі зустрічі представників Росії, США та України, що триває.

Нагадаємо, мирні переговори в Абу-Дабі стартували 10 листопада о 11:50 за місцевим часом (09:50 за Києвом). Це перший із лютого раунд тристоронніх переговорів за участю представників трьох країн.

Глава російської делегації на переговорах в Абу-Дабі Володимир Мединський заявив, що Москва сподівається на просування у питанні врегулювання війни проти України за підсумками сьогоднішньої зустрічі. За його словами, переговори мають допомогти знайти рішення, яке відповідатиме інтересам народів Росії та України.

Напередодні українська делегація провела зустріч з представниками ЄС, НАТО і США в Абу-Дабі.

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Теги: переговори Дмитро Пєсков війна

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