В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу

У Білорусі злітав носій гіперзвукових ракет «Кинджал»

У багатьох областях України лунають сирени відбою. Повітряна тривога оголошувалася через зліт носія «Кинджалів» Міг-31 у Білорусі та літака далекого радіолокаційного стеження А-50.

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Зазначимо, що літаки А-50 призначені для супроводження повітряних цілей і дають точки для ракетних ударів пілотам винищувачів.

Карта повітряних тривог виглядала так:

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Нагадаємо, триває 364-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Куземівка і Діброва Луганської області та Федорівка, Ягідне, Берхівка, Бахмут і Курдюмівка на Донеччині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 22 лютого.