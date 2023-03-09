У Херсоні, Одесі та Миколаєві пролунали вибухи

Деталі вибухів встановлюються

У Херсоні, Одесі та Миколаєві в ніч на 9 березня було чутно вибухи. Про це повідомило «Суспільне».

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За даними видання, спочатку вибух прогримів у Херсоні без оголошення повітряної тривоги. Згодом, під час тривоги, вони пролунали в Одесі та Миколаєві, приблизно о 02:50. Офіційної інформації про наслідки наразі немає.

Вибухи в Миколаєві підтвердив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет. Деталі встановлюються.

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Нагадаємо, що по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Громадянам варто перебувати в укриттях, слідкувати за офіційними повідомленнями та зберігати інформаційну тишу.

До відома, завершилася 378-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Російська Федерація не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України та продовжує вести повномасштабну збройну агресію. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Ворог й надалі порушує норми Міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення.