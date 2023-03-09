У Києві та більшості областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)

Жителям «почервонілих» регіонів слід негайно перейти в укриття

О 00:57 у Києві, а згодом і в низці областей пролунали сирени повітряної тривоги. Попередньо, моніторингові канали повідомляють про загрозу атаки безпілотників типу «Шахед» та наявність у повітрі противника десяти ракетоносіїв ТУ-95.

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На Нікопольщині фіксується загроза артилерійського обстрілу.

Не нехтуйте власною безпекою, перебувайте в укриттях та зберігайте інформаційну тишу.

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Оновлено

Після 01:50 тривога розповсюдилася на більшість українських областей.

О 02:04 Київська військова адміністрація повідомила про загрозу в небі над областю: «Київщина! Загроза повітряної атаки. Сили ППО напоготові».

Мапа тривог зараз виглядає так:

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Нагадаємо, завершилася 378-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Російська Федерація не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України та продовжує вести повномасштабну збройну агресію. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Ворог й надалі порушує норми Міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення.