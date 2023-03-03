«Укрзалізниця» відновила ще один потяг
Потяг вирушатиме з Харкова щоденно о 16:03
«Укрзалізниця» з 2 березня відновила «Слобожанський експрес» за маршрутом «Харків – Суми – Конотоп». Про це повідомила пресслужба компанії.
Регіональний експрес №805/806 виїжджатиме з Харкова щоденно о 16:03, прибуватиме в Суми о 19:02 та в Конотоп о 21:08.
З Конотопа поїзд вирушатиме щоденно о 04:44, прибуватиме до Сум о 06:49 та до Харкова о 09:51.
Потяг має 8 зупинок, зокрема в Люботині, Тростянці, Білопіллі та Ворожбі.
На маршруті курсуватиме дизель-поїзд ДПКр-3, який пройшов плановий ремонт.
Нагадаємо, що «Укрзалізниця» отримала нові вагони для перевезення пасажирів із інвалідністю.
До слова, 27 лютого очільник «Укрзалізниці» Олександр Камишін подав у відставку.
Згодом стало відомо, що «Укрзалізницю» очолить колишній топ-менеджер Ахметова.
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