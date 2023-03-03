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«Укрзалізниця» відновила ще один потяг

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Укрзалізниця» відновила ще один потяг
Регіональний експрес №805/806 сполучення «Харків – Суми – Конотоп»
фото: Facebook / «Укрзалізниця»

Потяг вирушатиме з Харкова щоденно о 16:03

«Укрзалізниця» з 2 березня відновила «Слобожанський експрес» за маршрутом «Харків – Суми – Конотоп». Про це повідомила пресслужба компанії.

Регіональний експрес №805/806 виїжджатиме з Харкова щоденно о 16:03, прибуватиме в Суми о 19:02 та в Конотоп о 21:08. 

З Конотопа поїзд вирушатиме щоденно о 04:44, прибуватиме до Сум о 06:49 та до Харкова о 09:51. 

Потяг має 8 зупинок, зокрема в Люботині, Тростянці, Білопіллі та Ворожбі. 

На маршруті курсуватиме дизель-поїзд ДПКр-3, який пройшов плановий ремонт.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» отримала нові вагони для перевезення пасажирів із інвалідністю.

До слова, 27 лютого очільник «Укрзалізниці» Олександр Камишін подав у відставку

Згодом стало відомо, що «Укрзалізницю» очолить колишній топ-менеджер Ахметова.

Теги: Харків Укрзалізниця Суми

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