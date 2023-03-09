Ракетний удар по Одещині: є влучання в енергооб’єкт

На Одещині діють обмеження електропостачання

Внаслідок масованого ракетного удару є влучання ракет в об’єкт енергетичної інфраструктури Одеської області. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, пошкоджені житлові будинки. Постраждалих серед людей немає.

«Наразі діють обмеження електропостачання. За результатами роботи підрозділів протиповітряної оборони є збиття ракет. Триває бойова робота», - повідомив Марченко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, очікується друга хвиля ракетних ударів. Тому голова ОВА закликав мешканців області знаходитись в укриттях.

Нагадаємо, що цієї ночі під час масштабної повітряної тривоги вибухи пролунали в Києві, а також у Херсоні, Одесі та Миколаєві.

Окупанти завдали приблизно 15 ракетних ударів по Харкову та області.

Київська обласна військова адміністрація повідомляє про роботу ППО на Київщині.

Будь ласка, читайте текст після реклами

00:57 у Києві, а згодом і в низці областей пролунали сирени повітряної тривоги. Станом на 6:20 повітряна тривога ще триває.