Оперативні дані: в Україні за добу коронавірус виявили у 11 787 людей

За минулу добу одужали 6 155 осіб

В Україні за минулу добу, 12 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 11 057 людей. Це на 730 осіб більше, ніж у попередній день (11 057). Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також відомо, що одужали 6 155 осіб (у попередній день 6 235), а 172 – померло від ускладнень (вчора 198 людей).

За останню добу захворіло 388 дітей та 555 медпрацівників.

Загалом від початку пандемії станом на ранок 13 листопада в країні, захворіло – 512 652 особи, одужало – 233 849 осіб, летальних випадків – 9 317, проведено ПЛР-тестувань – 3 828 912.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1083), Дніпропетровській (740), Запорізькій (727), Сумській (680) та Київській (672) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 48 646 випадків;

Вінницька область – 13 367 випадків;

Волинська область – 18 004 випадки;

Дніпропетровська область – 19 909 випадків;

Донецька область – 16 025 випадків;

Житомирська область – 21 138 випадків;

Закарпатська область – 18 832 випадки;

Запорізька область – 16 811 випадків;

Івано-Франківська область – 26 824 випадки;

Київська область – 23 103 випадки;

Кіровоградська область – 3 501 випадок;

Луганська область – 4 940 випадків;

Львівська область – 36 000 випадків;

Миколаївська область – 11 646 випадків;

Одеська область – 31 332 випадки;

Полтавська область – 14 327 випадків;

Рівненська область – 24 045 випадків;

Сумська область – 16 781 випадок;

Тернопільська область – 23 012 випадків;

Харківська область – 46 137 випадків;

Херсонська область – 6 485 випадків;

Хмельницька область – 21 954 випадки;

Черкаська область – 11 673 випадки;

Чернівецька область – 27 140 випадків;

Чернігівська область – 11 020 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомлялося, влада України відмовляється від адаптивного карантину та запроваджує обмеження помаранчевого рівня небезпеки на всій території держави.

Також 11 листопада Кабінет міністрів затвердив введення карантину вихідного дня. Вже в найближчі вихідні та протягом мінімум трьох тижнів буде обмежена діяльність кафе і ресторанів (робота на винос) та інших розважальних закладів. Працювати будуть, переважно, продуктові та побутові магазини, АЗС і аптеки.

До слова, у світі станом на 13 листопада коронавірусом заразилися вже 53 092 605 людини. Від початку пандемії одужало 37 213 411 особи, а кількість померлих зросла до 1,299,409 людей.