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Черненко: Столичні укриття − зона відповідальності керівника військової адміністрації Попка

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Черненко: Столичні укриття − зона відповідальності керівника військової адміністрації Попка
Поліція розпочала перевірки всіх укриттів у столиці
фото: glavcom.ua

Згідно Закону України «Про правовий режим воєнного стану», відповідальними за цивільний захист також визначені військові адміністрації

Українське законодавство чітко визначає відповідальними за цивільний захист військові адміністрації. А очільник Київської МВА після трагедії 1 червня сховався. Про це заявив народний депутат VIII скликання, політичний експерт Олександр Черненко у Facebook.  

«Поки силовики та суд визначили винуватим охоронця, справжні винуваті гуляють на свободі. Хто ж відповідальний за укриття? Спойлер: голова Київської міської військової адміністрації Попко. Дивимось підписаний президентом закон, який був розпіарений під назвою «закон про обов’язкові бомбосховища», від «слуг народу». Дивимось ще один Закон «Про правовий режим воєнного стану». Президент своїм підписом визначив відповідальних за стан та доступність укриттів. Це голови військових адміністрацій», − заявив Черненко.

Він, зокрема, процитував «закон про обов’язкові бомбосховища», в якому зазначено: 

Начальникам військово-цивільних/військових адміністрацій:

  • забезпечити необхідну кількість місць у захисних спорудах цивільного захисту, спорудах подвійного призначення, найпростіших укриттях, зважаючи на чисельність населення;
  • забезпечити приведення захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення у відповідність із нормативними вимогами;

Згідно Закону України «Про правовий режим воєнного стану», відповідальними за цивільний захист також визначені військові адміністрації, зазначив Черненко.

«В Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями:…встановлюють порядок використання фонду захисних споруд цивільного захисту. Тобто укриттів. Вони ж здійснюють повноваження із організації та участі у здійсненні заходів, пов’язаних із цивільним захистом», − цитує екснардеп.

Він також наголосив, що після трагедії, яка трапилася в Києві 1 червня, керівник Київської МВА «сховався».

«24 травня у Київській міській військовій адміністрації відзвітували: Закритих для киян укриттів під час повітряної тривоги не буде! Трагедія 1 червня показала зворотнє. Що зробив відповідальний за укриття Попко? Сховався», − підкреслив Черненко.

Нагадаємо, директор аналітико-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко заявив, що всі звинувачення щодо стану укриттів в Києві потрібно адресувати голові КМВА Сергію Попку.

Теги: Київ укриття бомбосховища трагедія

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