Біличанський ліс у Києві опинився під загрозою забудови – «Чесно»

На ситуацію може вплинути Київрада

Майже 100 га Біличанського лісу у Святошинському районі Києва біля табору «Лісовий Артек» під загрозою забудови. Про це повідомляє Рух «Чесно».

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Зазначається, що на ситуацію може вплинути Київрада. Для цього депутати і мер міста Віталій Кличко мають не подовжувати договір з ТОВ «Літораль», яка вже 15 років орендує тут землю.

«Місто підписало документи на оренду з цим ТОВ ще за часів головування держзрадника Леоніда Черновецького у 2008 році. З того часу, завдяки боротьбі активістів у 2014 році і рішенню Київради був підписаний президентський указ і ліс отримав найвищий природоохоронний статус нацпарку. А два роки тому межі нацпарку вдалося нанести на кадастрову карту і ці ділянки по суті в середині території, яка є природно-заповідним фондом», – йдеться в повідомленні.

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Рух «Чесно» направив листа до Київради та КМДА, аби з’ясувати яка позиція міста в цьому питанні.

«Цю частину лісу обстежили інспектори і виявили, що там ростуть багаторічні дерева. Департамент пропонує Київраді проєкт рішення щодо відмови в подовженні оренди», – зазначив заступник голови КМДА Петро Оленич.

Біличанський ліс – урочище та частина Голосіївського національного природного парку (з 2014 року), що розташований на території Святошинського та Подільського (частково) районів Київської міськради (Україна). Площа – 6 462,62 га. Землекористувач – Міністерство екології та природних ресурсів України.

Рух зазначає, що відправив звернення до КМДА і отримав офіційну відповідь, яка це підтверджує.

Крім того, повідомляється, що ці майже 100 га лісу – не єдина частина нацпарку, де відбувається боротьба. Декілька тижнів Рух «Чесно» писав про загрозу вирубки 1,5 га Біличанського лісу для побудови пожежного депо ДСНС. Її планували будувати для Євро-2012.

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Раніше повідомлялося, що у Києві забудовник зносить будинок, який є пам’яткою архітектури.