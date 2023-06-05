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Таке може трапитися і в інших містах, де є двовладдя, – експерт про ситуацію з укриттями в Києві

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Таке може трапитися і в інших містах, де є двовладдя, – експерт про ситуацію з укриттями в Києві
Сергій Попко
фото з відкритих джерел

Звинувачення щодо стану бомбосховищ в Києві варто адресувати голові КМВА Сергію Попку, – Сергієнко

Всі звинувачення щодо стану укриттів в Києві потрібно адресувати голові КМВА Сергію Попку. Про це заявив директор аналітико-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко.

Після трагедії 1 червня «Попко скасував засідання Штабу оборони Києва, яке мало відбутися з цього приводу. Мушу припустити – не хотів вислуховувати правду на свою адресу», – заявив Сергієнко.

Він пояснив, що причиною «адміністративного двовладдя» стали «суперечливі укази президента». В перший день Великої війни своїм Указом №68/2022 він призначив усіх голів облдержадміністрацій та КМДА головами відповідних військово-цивільних адміністрацій, тобто Віталія Кличка – головою КВЦА. Але 21 жовтня іншим своїм указом №733/2022 він призначив на цю посаду Сергія Попка, навіть не звільнивши Кличка з посади КВЦА, наголосив Сергієнко.

Директор «Інституту міста» також зазначив, що такі ситуації можуть трапитися і в інших регіонах країни. 

«Очевидно, що така колізія може трапитися в кожному обласному центрі, де за місто фактично відповідає обраний мер, а на відомому марафоні видно лише призначеного президентом голову ВЦА», – підкреслив Сергієнко.

Крім того, Сергієнко підкреслив, що політичні розбірки та ворожнеча під час війни грають на руку ворогу.

«Люди часто намагаються знайти винних серед своїх, а не серед тих, хто, приміром, зробив цю ракету, хто наводив її на ціль, хто її випускав, хто віддавав наказ про атаку, хто взагалі планував цю війну та ухвалив рішення про її початок. Саме цього й добивається ворог – посіяти ворожнечу серед нас. Всі, хто зараз включив власну антипатію та політичні розбірки, запам’ятайте – ви працюєте на ворога. Хочете ви того чи ні», – резюмував експерт.

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Теги: обстріл влада Віталій Кличко Київ

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