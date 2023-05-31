У столичному метро під потяг потрапила жінка. Кілька станцій зачинені

Зачинені на вхід та вихід станції: «Площа Українських Героїв», «Олімпійська» та «Палац «Україна»

На станції «Палац «Україна» пасажирка потрапила під потяг. Про це повідомляє Київський метрополітен.

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«На місце події викликали всі необхідні служби, зокрема й медиків. Проводиться необхідна робота», – йдеться в повідомленні.

Рух поїздів синьою лінією метро здійснюється від станції «Героїв Дніпра» до станції «Майдан Незалежності» та від станції «Либідська» до станції «Теремки».

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Зачинені на вхід та вихід станції: «Площа Українських Героїв» (колишня «Площа Льва Толстого»), «Олімпійська» та «Палац «Україна».

Нагадаємо, 18 травня депутати Київради прийняли рішення щодо перейменування двох діючих станцій метрополітену та одну проєктну зупинку столичної «підземки».

З 12 травня Київський метрополітен змінив інтервал руху поїздів.

Також Київрада вирішила, що станцію метро «Мінська» не будуть перейменовувати – натомість прикрасять кольорами історичного прапора Білорусі.

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До слова, Кличко показав, які вагони метро Польща передала Україні.