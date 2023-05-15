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Масштабна повітряна тривога тривала менше 20 хв

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Масштабна повітряна тривога тривала менше 20 хв
З аеродрому «Саваслейка» злітав носій «Кинджалів»
фото: glavcom.ua

Станом на 20:17 відбій повітряної тривоги

У багатьох областях України лунають сирени відбою. Моніторингові групи повідомляли про зліт носія «Кинджалів» Міг-31К з аеродрому «Саваслейка».

Карта повітряних тривог виглядала так:

Масштабна повітряна тривога тривала менше 20 хв фото 1

Нагадаємо, триває 446-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби противник завдав два ракетних удари по Костянтинівці Донецької області, застосувавши ЗРК С-300. Крім того, завдав 38 авіаційних ударів та здійснив більш як 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Теги: росія окупанти війна укриття

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