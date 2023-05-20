У столиці прогриміла серія вибухів (оновлено)

Росіяни атакують столицю дронами

Приблизно після 1:17 у Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. Про це повідомляє «Главком».

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Зазначимо, що на Київщині та в низці областей триває повітряна тривога. Перебувайте в укриттях та дотримуйтесь інормаційної тиші – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.

Оновлено о 1:20

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Київська міська військова адміністрація повідомила про роботу сил протиповітряної оборони у столиці. Влада закликає зберігати спокій та перебувати в укриттях до відбою.

Раніше влада повідомила про роботу сил ППО навколо повітряного простору Києва.

До слова, завершився 450-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом цієї доби противник завдав шість ракетних та 51 авіаційний удар, здійснив понад 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Унаслідок обстрілу Кривого Рогу Дніпропетровської області, населених пунктів Степногірськ Запорізької області та Берислав на Херсонщині є загиблі та поранені цивільні особи, знищено житлові приватні будинки та іншу цивільну інфраструктуру.