Головна Київ Новини
search button user button menu button

У столиці прогриміла серія вибухів (оновлено)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У столиці прогриміла серія вибухів (оновлено)
У місті та області триває повітряна тривога
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росіяни атакують столицю дронами

Приблизно після 1:17 у Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. Про це повідомляє «Главком».

Зазначимо, що на Київщині та в низці областей триває повітряна тривога. Перебувайте в укриттях та дотримуйтесь інормаційної тиші – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.

Оновлено о 1:20

Київська міська військова адміністрація повідомила про роботу сил протиповітряної оборони у столиці. Влада закликає зберігати спокій та перебувати в укриттях до відбою.

Раніше влада повідомила про роботу сил ППО навколо повітряного простору Києва.

До слова, завершився 450-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом цієї доби противник завдав шість ракетних та 51 авіаційний удар, здійснив понад 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Унаслідок обстрілу Кривого Рогу Дніпропетровської області, населених пунктів Степногірськ Запорізької області та Берислав на Херсонщині є загиблі та поранені цивільні особи, знищено житлові приватні будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

Теги: вибух Київ тривога

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З акваторії Чорного моря проведено пуск ракет типу «Калібр» флотом.
В Одесі прогриміли потужні вибухи
17 травня, 21:59
Ворог вдарив по столиці з застосуванням БпЛА, крилатих ракет та, ймовірно, ракет балістичного типу
Нічна атака на столицю: скільки ворожих цілей вдалося знищити
16 травня, 06:03
Ворог запустив «Калібри» з акваторії Чорного моря
В Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога: РФ запустила ракети
16 травня, 02:28

Новини

У Києві після вибуху виникла пожежа в багатоповерховій будівлі
У Києві після вибуху виникла пожежа в багатоповерховій будівлі
У столиці прогриміла серія вибухів (оновлено)
У столиці прогриміла серія вибухів (оновлено)
У Києві небайдужі водії перекрили дорогу для каченят (відео)
У Києві небайдужі водії перекрили дорогу для каченят (відео)
Схема на $3.5 мільйона: як оточення Кушніра приватизувало майже 2 га землі
Схема на $3.5 мільйона: як оточення Кушніра приватизувало майже 2 га землі
До Києва прийшло метеорологічне літо
До Києва прийшло метеорологічне літо
У Броварах чоловік зґвалтував чотирирічну дівчинку
У Броварах чоловік зґвалтував чотирирічну дівчинку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Кислиця на Радбезі ООН запропонував Путіну два виходи з нинішньої ситуації
56K
Не лише «Кинджали»: ЗСУ збили російський літак за допомогою Patriot
36K
Саудівська Аравія після візиту Зеленського зробила заяву щодо війни в Україні
28K
УПЦ МП – підрозділ російської церкви. Рішення суду публікується вперше
22K
Кремль знайшов нових ворогів для росіян
19K
Масована атака на Україну і нові санкції проти РФ: головне за ніч

Новини

Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
18 травня, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
17 травня, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
15 травня, 04:04

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту