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Росіяни масово закривають пляжі в окупованому Криму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни масово закривають пляжі в окупованому Криму
фото: група Інформаційний Спротив

Цьогорічні пляжі росіяни перетворюють на лінії оборони

У тимчасово окупованому Криму так звана місцева влада вирішила скасувати цьогорічний пляжний сезон і масово закриває пляжі на півострові. Про це в повідомила група Інформаційний Спротив.

«Купатися заборонять у селах Штормове та Попівка на заході Сакського району Криму на узбережжі Чорного моря та озера Донузлав», - йдеться у повідомленні.

Крім того, купатися не дозволять і в інших озерах.

Зокрема, постанову про закриття пляжів ухвалила окупаційна «адміністрація» Штормівської сільради.

Зазначається, що цьогорічні пляжі росіяни перетворюють на лінії оборони. Раніше на них викопали десятки кілометрів окопів та розставили артилерію у Криму. Такі кроки ворог робить перед очікуваним контрнаступом ЗСУ.

Як повідомлялося, налякана ймовірним контрнаступом ЗСУ, окупаційна влада Криму відмовилась від проведення святкового параду та скасувала усі заходи до 9 травня. 

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Теги: місцева влада пляжі влада втрати ворог росіяни спротив Крим контрнаступ

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