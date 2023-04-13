Росіяни масово закривають пляжі в окупованому Криму

Цьогорічні пляжі росіяни перетворюють на лінії оборони

У тимчасово окупованому Криму так звана місцева влада вирішила скасувати цьогорічний пляжний сезон і масово закриває пляжі на півострові. Про це в повідомила група Інформаційний Спротив.

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«Купатися заборонять у селах Штормове та Попівка на заході Сакського району Криму на узбережжі Чорного моря та озера Донузлав», - йдеться у повідомленні.

Крім того, купатися не дозволять і в інших озерах.

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Зокрема, постанову про закриття пляжів ухвалила окупаційна «адміністрація» Штормівської сільради.

Зазначається, що цьогорічні пляжі росіяни перетворюють на лінії оборони. Раніше на них викопали десятки кілометрів окопів та розставили артилерію у Криму. Такі кроки ворог робить перед очікуваним контрнаступом ЗСУ.

Як повідомлялося, налякана ймовірним контрнаступом ЗСУ, окупаційна влада Криму відмовилась від проведення святкового параду та скасувала усі заходи до 9 травня.