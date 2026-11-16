Чи готові київські школи та дитсадки до зими? Заступник Кличка розкрив деталі

Мондриївський нагадав, що минулого року проблеми з теплопостачанням виникали в закладах чотирьох районів Києва

«Якщо опалення буде відсутнє в якомусь мікрорайоні/районі чи частині міста – за таких умов працюватимуть лише школи, які є опорними»

У столичних закладах освіти за рік суттєво посилили резервне енергозабезпечення та підготували мережу опорних шкіл на випадок блекаутів чи проблем із централізованим опаленням. Про це заявив заступник голови Київської міської адміністрації з гуманітарних питань Валентин Мондриївський в інтерв'ю «Главкому».

За словами чмновника, лише кількість генераторів у закладах освіти зросла майже на 25% – із 681 до 849 одиниць, а їхня сумарна потужність збільшилася більш ніж утричі – з 10,1 до 31,6 тис. кВт. Це дає закладам більше можливостей для роботи під час тривалих відключень електроенергії.

Валентин Мондриївський нагадав, що минулого року проблеми з теплопостачанням виникали в закладах чотирьох районів Києва. Тоді у Печерському та Голосіївському районах вперше застосували механізм «освітньої міграції» — дітей тимчасово переводили до інших закладів із належними умовами для навчання.

«Більшість шкіл і дитячих садків залежать від централізованого теплопостачання – це особливість столиці. Якщо опалення буде відсутнє в якомусь мікрорайоні/районі чи частині міста – за таких умов працюватимуть лише школи, які є опорними. Йдеться про заклади, які забезпечені потужними генераторами та пересувними котельнями. Вони мають в разі складної ситуації стати територією безпеки не лише для учнів, а й за потреби мешканців сусідніх будинків», – пояснив заступник голови КМДА.

Загалом у Києві визначили 50 таких опорних шкіл – по п’ять у кожному районі. Цього року можливості резервного забезпечення розширюються: зокрема, у Голосіївському районі, де триває перекладання тепломереж і тимчасово відсутнє централізоване опалення, до мобільних котелень уже підключили чотири школи та дев'ять дитсадків.

Окремо чиновник зупинився на безпеці в дитячих садках:

Свого часу дитсадки будували без підвалів, тому там складніше планувати простір і найпростіші укриття переоблаштовували з колишніх овочесховищ.

Якщо конкретний садок не може забезпечити належні умови, дітей тимчасово направляють до іншого закладу з укриттям.

На відміну від шкіл, законом «Про дошкільну освіту» заборонено перебування в укриттях дитсадків сторонніх осіб – ними можуть користуватися лише діти та працівники установ.

Нагадаємо, останнім часом у Києві стало трендом порівнювати ситуацію з будівництвом підземних шкіл із Харковом. Водночас столична влада закликає не зіставляти ці міста, адже вони мають різні воєнні виклики. Мондриївський наголосив, що Київ залишається найбільшою освітньою громадою України: у комунальних і приватних закладах столиці навчається понад 300 тис. учнів.

До слова, у Голосіївському районі Києва розгортається черговий скандал довкола пріоритетів використання міського бюджету під час війни. Освітня експертка та громадська діячка Іванна Коберник звернула увагу на масштабний ремонт тротуарів уздовж Голосіївського проспекту, який проводиться на тлі замороженого будівництва шкільних укриттів.