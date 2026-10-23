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Скандал у Голосіївському районі: соцмережі обурені, куди йдуть мільйони замість шкільних укриттів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Скандал у Голосіївському районі: соцмережі обурені, куди йдуть мільйони замість шкільних укриттів
Уздовж Голосіївського проспекту триває масштабний ремонт тротуарів
скриншот відео

За словами освітньої експертки, всього за 100-200 метрів від ремонтованої ділянки розташовані три школи, які не мають повноцінних укриттів

У Голосіївському районі Києва розгортається черговий скандал довкола пріоритетів використання міського бюджету під час війни. Освітня експертка та громадська діячка Іванна Коберник звернула увагу на масштабний ремонт тротуарів уздовж Голосіївського проспекту, який проводиться на тлі замороженого будівництва шкільних укриттів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Іванни Коберник.

За словами Коберник, всього за 100-200 метрів від ремонтованої ділянки розташовані чотири школи – №179, №186, №85 та №15. Проте лише 179-та школа має укриття, яке дозволяє повноцінно навчатися початковій школі та кілька днів на тиждень працювати в очному форматі для старших класів. В інших закладах ситуація критична. Зокрема, школі №186 торік Київрада виділила кошти на будівництво «сховища подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття» (так званої «підземної школи»). Наразі ділянку біля закладу розкурочили, кинули напівготову бетонну конструкцію і вже багато місяців жодних робіт там не ведуть.

Загалом у Голосіївському районі почали будувати три такі укриття (зокрема біля шкіл №130 та №236), на що витратили сотні мільйонів гривень з міського бюджету. Усі три об'єкти наразі стоять недобудованими, а учні додатково втратили доступ до шкільних подвір’їв.

Через відсутність безпечних укриттів більшість шкіл змушені працювати дистанційно. Це створює суттєві проблеми для батьків: Коберник розповіла, що в одній із комунальних амбулаторій району під час шкільних занять перебувало одразу семеро дітей молодшого шкільного віку. Це були діти лікарок та медсестер, яких матері змушені брати з собою на роботу, оскільки їх немає з ким залишити вдома.

Експертка також звернула увагу на те, що Київ взагалі не подав жодної заявки на державну субвенцію для облаштування шкільних укриттів та будівництва сховищ, хоча ці кошти успішно отримали інші регіони – зокрема Львівська, Івано-Франківська та Рівненська області. При цьому зараз, за словами Коберник, Держказначейство зупинило всі видатки, не пов’язані з найнеобхіднішими потребами підготовки до зими, а це означає, що розкурочений асфальт і гори плитки лежатимуть ще довго.

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«Я не беру участі в політичному житті і не маю відношення до жодної політичної сили. Але якщо міська влада продовжить виправдовувати своє право забивати на освіту і не робити того, що має робити, я публікуватиму цифри і не знаю, хто і як буде їх використовувати. Припиніть виправдовуватись, що все нормально. Почніть говорити, що ви справді робите», – підсумувала Іванна Коберник.

Як коментують ситуацію користувачі мережі:

  • Антон Сененко (науковець, військовослужбовець): «Все так і є. Коли приїжджаю і бачу ці перекладання тротуарів – згадую, як Марку в тривогу просто доводиться сидіти в псевдоукритті і не мати змоги навчатися. Кличко ж, звісно, ні до чого(тм)».

  • Олена Пшенична: «Дякую за цей пост. Я скаженію з вересня. Бо ситуація зі школами в районі, а Голосіївський – це безпосередньо мій район, просто катастрофічна((»

  • Лариса Вакульницька: «Видатки казначейство зупинило, але біля мене на всю проводяться дорожні роботи – кладуть новий асфальт на тротуарі, по якому ніхто не ходить. А ще розширюють з кожного боку дорогу десь на пів метра... Дорога теж зовсім не нуждається в розширенні, бо це дорога, по якій дуже мало їздять. Весь цей загальний київський нахабний тупизм дуже важко пояснити... В кінці-кінців, красти можна із будівництва підземних сховищ, наприклад, але ж ні – жадібні обізяни освоїли лише дорожні роботи».

  • Лариса Бондаренко: «Таке по всіх містах України, не тільки в Києві. Чого ВР не прийме закон хоча б на час військового стану, щоб всі гроші йшли на армію, на безпеку?»

Скандал у Голосіївському районі: соцмережі обурені, куди йдуть мільйони замість шкільних укриттів фото 1
скриншот коментарів
Скандал у Голосіївському районі: соцмережі обурені, куди йдуть мільйони замість шкільних укриттів фото 2
скриншот
Скандал у Голосіївському районі: соцмережі обурені, куди йдуть мільйони замість шкільних укриттів фото 3
скриншот
Скандал у Голосіївському районі: соцмережі обурені, куди йдуть мільйони замість шкільних укриттів фото 4
скриншот

Нагадаємо, прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони. Водночас він запевнив, що це не вплине на виплату пенсій і зарплат. За словами прем’єра, уряд уже знайшов 70 млрд грн економії. Усі ці кошти планують спрямувати на потреби оборони.

Прем’єр також зазначив, що під час підготовки державного бюджету на 2027 рік уряд виходитиме з принципу максимальної економії та ефективного використання кожної бюджетної гривні.

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Теги: Київ школа благоустрій укриття

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