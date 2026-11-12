У Києві водій автобуса підкорив мережу саморобною табличкою (фото)

Водій автобуса, який працює на маршруті тролейбуса №28, склеїв аркуші із зошита в клітинку та старанно вивів маркером номер маршруту

Пасажири впізнали водія, зазначивши, що він вирізняється не лише творчим підходом до роботи, а й ввічливістю та уважністю до людей

У Києві водій комунального автобуса, який тимчасово замінює тролейбус, зворушив користувачів соцмереж ретельно намальованою від руки табличкою з назвою маршруту. Допис про людяність та відповідальний підхід кермувальника став вірусним у Facebook. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на користувача соцмережі Дмитра Фурдака.

Через ворожі обстріли та обмеження в роботі наземного електротранспорту у столиці на лінії вийшли автобуси, однак, за словами автора допису, не всі з них обладнані електронними табло. Більшості водіїв видали звичайні роздруковані на аркушах А4 номери рейсів без зазначення напрямку руху.

Натомість водій одного з автобусів підійшов до справи з душею: склеїв аркуші із зошита в клітинку та старанно вивів маркером номер маршруту, а також перелік ключових зупинок українською та англійською мовами.

«Аркуш із зошита в клітинку, фломастер, руцями людина (сам водій? його дитина? кохана людина?) старанно виводила цифри, літери, географію маршруту українською та англійською мовами... Ну правда ж краса?» – поділився враженнями киянин.

Публікація швидко набрала популярності та зібрала майже 20 тис. вподобань. У коментарях пасажири впізнали водія і засипали його компліментами, зазначивши, що він вирізняється не лише творчим підходом до роботи, а й ввічливістю та уважністю до людей:

Людмила Котинська: «Водій даного маршруту дуже людяний не лише своєю табличкою, а і ставленням до пасажирів. Попри велику кількість людей, він чекає, по можливості, кожного – як на вихід, так і на вхід. Підвозить автобус близько до брівки, бо розуміє, що не всі можуть перескочити»;

Ліда Горленко: «А ще 11 листопада, коли піднімалися на гору, попереду зламався автобус № 6ТР – цей водій зупинився на підйомі й підібрав пасажирів, що йшли пішки в дощ на гору»;

Віра Котова: «Знаю цього водія, він дуже часто на 90-му маршруті працює – спокійна, порядна людина».

Користувачі мережі впізнали водія і засипають його компліментами скриншот коментарів

скриншот коментарів

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Нагадаємо, Київ готовий запровадити безкоштовний проїзд у громадському транспорті, однак для цього необхідна фінансова компенсація від уряду. За словами міського голови Віталія Кличка, утримання транспортної системи столиці обходиться приблизно у 20 млрд грн, тому місто не здатне самостійно покрити відповідні витрати.

Раніше «Главком» розбирався, хто ініціював запровадження безкоштовного проїзду в Києві та скільки це коштуватиме. Ідею висунув президент Володимир Зеленський, який доручив уряду підготувати відповідну програму на випадок перебоїв у роботі метро та транспортної інфраструктури. Водночас транспортний експерт Дмитро Беспалов застеріг, що безоплатні перевезення не розв'яжуть проблему нестачі транспорту та водіїв, а додаткові витрати ляжуть на бюджет.