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За захист енергообʼєктів Київщини відповідатиме заступник міністра відновлення Олійник

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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За захист енергообʼєктів Київщини відповідатиме заступник міністра відновлення Олійник
фото: Уніан

Олійник відповідатиме за захист енергетики Київщини – підключення підстанцій планують до 15 листопада – ЗМІ 

До 15 листопада Київщина має в прискореному режимі забезпечити головні підстанції другим рівнем захисту – від атак звичайних та реактивних шахедів, а також побудувати захист першого рівня для важливих обʼєктів життєзабезпечення згідно плану стійкості регіону. За виконання завдання в стислі строки відповідає спеціально створена робоча група Мінвідновлення на чолі із заступником міністра Русланом Олійником, йдеться у матеріалі видання Уніан. До роботи групи залучили представників Міністерства енергетики, Держспецзв’язку, ДСНС, Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, Київської ОВА й енергетичних компаній.

Видання нагадує, що комплексний план стійкості – це стандартизований документ, який розробляли і представляли на засіданнях Ради національної безпеки керівники кожної області та Києва. Він складається із чотирьох блоків: резервне живлення для обʼєктів критичної інфраструктури (ТЕЦ, лікарень, водоканалів), децентралізована генерація електроенергії, децентралізована теплова генерація, фізичний захист критичних енергообʼєктів - електроцентралей, насосних станцій, електричних підстанцій тощо. Повністю або частково захист обʼєктів фінансував уряд. Київська область, відповідно до розпоряджень, отримала на ці цілі сукупно 1,6 млрд грн.

Згідно з інформацією з протоколу доручень, на який посилаються журналісти, більшість заходів мають бути здійснені до 15 листопада. 

Серед першочергових задач – проведення комплексного аналізу готовності підстанцій 110 кВ в межах області, обсягів передбаченого, виділеного та використаного фінансування, стану розроблення та проходження експертизи проєктно-кошторисної документації. Також мають бути якомога швидше визначені переліки проблемних питань, ризиків та обставин, що перешкоджають своєчасному завершенню робіт і введенню підстанцій в експлуатацію у визначені терміни. Відповідні коригування проєктно-кошторисної документації мають бути здійснені до кінця жовтня.

Уже в найближчі дні місцева влада та відповідальні енергокомпанії мають визначитися із підрядниками для постійного та тимчасового електропідключення підстанцій до відповідних електричних мереж та надати узгоджені пропозиції щодо строків виконання таких робіт та обсягів фінансування. Крім того, до кінця жовтня обласній адміністрації слід провести фінансовий аудит уже здійснених оплат та проведених робіт: звіряння взаєморозрахунків із підрядними організаціями, узгодження фактичних обсягів виконаних робіт, їх вартості та відповідності актам приймання, відповідність проєктно-кошторисній документації, визначення сум заборгованостей та не підтверджених роботами авансів тощо.

За даними джерела видання, заступник міністра Руслан Олійник понад тиждень особисто займається перевіркою готовності обʼєктів у Київській області та координацією питань, повʼязаних зі строками виконання робіт та фінансуванням, ризиками затримок, а також із використанням уже виплачених авансів і звіркою відповідності витрачених коштів фактично виконаним роботам. «Від зʼясування реального стану справ де-факто залежить можливість виконати заявлені роботи із забезпечення захисту енергообʼєктів Київської області у стислі строки. Саме тому задачу поставлено на рівні заступника міністра, який має забезпечити взаємодію всіх залучених органів та організацій, сприяти оперативному розв’язанню технічних і організаційних питань та контролювати дотримання встановлених строків», - йдеться в матеріалі.

Автори відзначають, що стислі строки виконання планів виглядають найбільш ризикованим «вузьким місцем» для реалізації амбітних планів. «Коригування проєктно-кошторисної документації може тривати до 30 жовтня, а звичайний нормативний строк експертизи для обʼєктів енергозахисту становить до 30 днів. В протоколі прямо вказано, що місцева влада та енергетики мають «оперативно усувати» зауваження експертних організацій. Тож, якщо експертні установи зі свого боку також не готові будуть прискоритися – строки може бути зірвано. Водночас уряд ще в березні 2026 року дозволив використовувати типові проєкти без повторної експертизи, відтак тут можливі швидкі компромісні рішення», – йдеться в статті.

Безпосереднє підключення станцій залежить від закупівлі обладнання, що, в свою чергу, привʼязано до виділення коштів, яке буде залежати від швидкості аудиту уже проведених проплат і готовності авансувати майбутні витрати областю (адже перерозподіл коштів між регіонами і Агентством заплановано на останні два тижні грудня).

Теги: місцева влада Київщина фінансування енергетика

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