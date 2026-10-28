Масштабна схема в аптеках: у Києві викрито ухилення від податків на понад 2 млрд грн

У період 2022-2025 років на рахунки представництв аптечні мережі перерахували понад 2 млрд грн за начебто користування інструкціями з дезінфекції та дератизації приміщень

За даними прокуратури, «зекономлені» за допомогою схеми гроші аптек виводили на рахунки фіктивних підприємств та надалі переводили в готівку

Столичні прокурори викрили злочинну схему, за допомогою якої мережі аптек протягом трьох років ухилялися від сплати податку на прибуток. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Як розповіли у прокуратурі, для цього на території України створили два іноземні представництва, за якими зареєстрували патенти на дезінфекцію приміщень та їх обробку від щурів за допомогою ультразвукового випромінювання. Насправді ж такі патенти не мають фактичної інтелектуальної вартості, наголошують у прокуратурі.

Надалі аптеки платили представництву роялті начебто за користування їхніми розробками. Так, у період 2022-2025 років на рахунки представництв аптечні мережі перерахували понад 2 млрд грн за начебто користування інструкціями з дезінфекції та дератизації приміщень. Ці фінансові операції аптеки відносили до витратної частини, чим фактично занижували суми податку, що складає 18% з отриманого підприємствами прибутку.

«Зекономлені» таким чином гроші аптек виводили на рахунки «фіктивних» підприємств та надалі переводили в готівку, яку потім ділили між власниками аптечних мереж та організатором схеми.

У січні 2026 року підозри отримали директор представництва та організатор оборудки. Останнього оголосили у міжнародний розшук. Досудове розслідування відносно директора завершили, наразі сторона захисту ознайомлюється з матеріалами досудового розслідування.

Водночас чотири аптечні мережі, які користувалися послугами підозрюваних, вже відшкодували до державного бюджету 214 млн грн, а також зробили благодійний внесок на ЗСУ в розмірі 30 млн грн. Прокурори Печерської окружної прокуратури міста Києва скерували до суду клопотання про їхнє звільнення від кримінальної відповідальності.

Раніше до суду було скеровано обвинувальний акт щодо одного з керівників комунального підприємства «Київпастранс», якого звинувачують у масштабній розтраті бюджетних коштів. Посадовець організував закупівлю залізничного обладнання за суттєво завищеними цінами, що завдало місту збитків на суму понад 1,1 млн грн. Слідство встановило, що у 2023 році службовець уклав договір із комерційною структурою на постачання елементів конструкцій для залізничних колій. Загальна вартість контракту, профінансованого з міського бюджету, становила близько 5 млн грн. Попри те, що ціна товару значно перевищувала ринкову, посадовець погодив та підписав документи для проведення оплати. Факт заподіяння збитків громаді підтвердила судова товарознавча експертиза.

Також Київська міська прокуратура завершила розслідування щодо директора одного з департаментів КМДА та експосадовиці, чия недбалість призвела до значних збитків під час закупівлі спецтранспорту. Перед судом постануть директор профільного департаменту та колишня уповноважена особа з публічних закупівель, їм інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Слідство встановило, що у 2022 році директор Департаменту не організував і не проконтролював процес визначення очікуваної вартості шести автомобілів Mitsubishi L200 та додаткового обладнання для рятувальників.