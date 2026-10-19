Росіяни пошкодили Книжкову палату, де зберігаються усі видання України з 1917 року

«Книжкова палата» після обстрілів 18 жовтня 2026 року

Ударна хвиля пошкодила адміністративний корпус та архівосховище, де повилітали двері та потріскалися стіни

Увечері 18 жовтня внаслідок падіння кількох ворожих ракет руйнувань зазнала Книжкова палата України у Києві. Про це повідомила директорка установи Ольга Вастківська, інформує «Главком»

Вибухи поблизу Книжкової палати прогриміли близько 23:00 18 жовтня. За словами керівниці, ударна хвиля пошкодила адміністративний корпус та архівосховище, де повилітали двері та потріскалися стіни.

«З першого по дев'ятий поверх у кожному приміщенні у нас вибиті вікна», – зазначила Васьківська.

Ніхто зі співробітників не постраждав, під час обстрілу в будівлі перебував лише охоронець.

Вибиті вікна у Книжковій палаті фото: Карина Рябчук/Суспільне культура

Книжкова палата вже зазнавала пошкоджень у грудні 2025 року та в січні 2026 року, втім, тоді наслідки атаки були значно меншими.

Керівництво Книжкової палати не може точно оцінити збитки та вартість відновлення. Водночас директорка наголосила, що ремонт потребує значних коштів і є терміновим, оскільки в будівлі зберігається великий книжковий фонд, який необхідно зберегти.

Пошкодження будівлі Книжкової палати України фото: Держкомтелерадіо/ Facebook

«Треба терміново вставляти вікна, брати якісь двері, фанеру забивати, тому що книги набиратимуть вологу. Ще й дощ завтра може бути. Ну, загалом у нас катастрофа», – зазначила директорка.

Нині у фондах Книжкової палати зберігається понад 15 млн примірників видань, починаючи з 1917 року.

«Тобто всі види друкованої продукції, які були видані на теренах України з 1917 року по одному примірнику зберігаються в нашому архіві. Це книги, журнали, газети, образотворчі видання, текстові, аркушеві видання, а також картографічні», – пояснює Васьківська.

Щодня до архіву надходить від 100 до 200 нових видань. Це пов’язано з тим, що українські видавництва зобов’язані передавати Книжковій палаті по одному примірнику кожної опублікованої продукції.

Нагадаємо, у ніч проти 19 жовтня ворог завдав балістичних ударів по столиці. Наслідки зафіксовано щонайменше у трьох районах міста. У Деснянському районі горіла нежитлова будівля, пошкоджено автомобілі та станцію метро. На місці пожежі виявлено загиблу людину. У Солом’янському районі виникла пожежа у приміщенні медичного закладу, пошкоджено фасад і скління багатоповерхівки. У Дніпровському районі пошкоджено заклад освіти.

Також унаслідок обстрілу постраждав ТРЦ Cosmo Multimall. Зокрема, пошкоджено дах і конструкції будівлі, частина перекриттів обвалилася. Унаслідок нічної атаки повністю виведено з ладу обладнання та інфраструктуру датацентру компанії «Датагруп».

В Ірпені російські ракети поцілили у виробничі потужності заводу «Планета Пластик». На підприємстві зафіксовано значні руйнування.