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Росіяни пошкодили Книжкову палату, де зберігаються усі видання України з 1917 року

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Росіяни пошкодили Книжкову палату, де зберігаються усі видання України з 1917 року
«Книжкова палата» після обстрілів 18 жовтня 2026 року
фото: Карина Рябчук/Суспільне культура

Ударна хвиля пошкодила адміністративний корпус та архівосховище, де повилітали двері та потріскалися стіни

Увечері 18 жовтня внаслідок падіння кількох ворожих ракет руйнувань зазнала Книжкова палата України у Києві. Про це повідомила директорка установи Ольга Вастківська, інформує «Главком»

Вибухи поблизу Книжкової палати прогриміли близько 23:00 18 жовтня. За словами керівниці, ударна хвиля пошкодила адміністративний корпус та архівосховище, де повилітали двері та потріскалися стіни. 

«З першого по дев'ятий поверх у кожному приміщенні у нас вибиті вікна», – зазначила Васьківська.

Ніхто зі співробітників не постраждав, під час обстрілу в будівлі перебував лише охоронець. 

Вибиті вікна у Книжковій палаті
Вибиті вікна у Книжковій палаті
фото: Карина Рябчук/Суспільне культура

Книжкова палата вже зазнавала пошкоджень у грудні 2025 року та в січні 2026 року, втім, тоді наслідки атаки були значно меншими.

Керівництво Книжкової палати не може точно оцінити збитки та вартість відновлення. Водночас директорка наголосила, що ремонт потребує значних коштів і є терміновим, оскільки в будівлі зберігається великий книжковий фонд, який необхідно зберегти. 

Пошкодження будівлі Книжкової палати України
Пошкодження будівлі Книжкової палати України
фото: Держкомтелерадіо/ Facebook

«Треба терміново вставляти вікна, брати якісь двері, фанеру забивати, тому що книги набиратимуть вологу. Ще й дощ завтра може бути. Ну, загалом у нас катастрофа», –  зазначила директорка.

Нині у фондах Книжкової палати зберігається понад 15 млн примірників видань, починаючи з 1917 року. 

«Тобто всі види друкованої продукції, які були видані на теренах України з 1917 року по одному примірнику зберігаються в нашому архіві. Це книги, журнали, газети, образотворчі видання, текстові, аркушеві видання, а також картографічні», – пояснює Васьківська.

Щодня до архіву надходить від 100 до 200 нових видань. Це пов’язано з тим, що українські видавництва зобов’язані передавати Книжковій палаті по одному примірнику кожної опублікованої продукції. 

Нагадаємо, у ніч проти 19 жовтня ворог завдав балістичних ударів по столиці. Наслідки зафіксовано щонайменше у трьох районах міста. У Деснянському районі горіла нежитлова будівля, пошкоджено автомобілі та станцію метро. На місці пожежі виявлено загиблу людину. У Солом’янському районі виникла пожежа у приміщенні медичного закладу, пошкоджено фасад і скління багатоповерхівки. У Дніпровському районі пошкоджено заклад освіти.

Також унаслідок обстрілу постраждав ТРЦ Cosmo Multimall. Зокрема, пошкоджено дах і конструкції будівлі, частина перекриттів обвалилася. Унаслідок нічної атаки повністю виведено з ладу обладнання та інфраструктуру датацентру компанії «Датагруп». 

В Ірпені російські ракети поцілили у виробничі потужності заводу «Планета Пластик». На підприємстві зафіксовано значні руйнування.

Теги: Київ обстріл книги

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